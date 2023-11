Le Béguère Club aux Halles de Lourdes LOURDES Lourdes, 25 novembre 2023, Lourdes.

Lourdes,Hautes-Pyrénées

L’association des joueurs du FC Lourdes XV, le « Béguère Club »sera ce samedi 25 Novembre 2023 aux Halles et Marché de Lourdes à partir de 9 heures.

Repas, boissons et animations seront au rendez vous !

Informations complémentaires aux coordonnées ci-dessous..

2023-11-25 09:00:00 fin : 2023-11-25 . .

LOURDES Place du Champ Commun

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie



The FC Lourdes XV players’ association, the « Béguère Club », will be at the Halles et Marché de Lourdes on Saturday November 25, 2023 from 9am.

Food, drink and entertainment will be provided!

For further information, please contact us.

La asociación de jugadores del FC Lourdes XV, el « Béguère Club », estará presente en las Halles et Marché de Lourdes a partir de las 9h del sábado 25 de noviembre de 2023.

Se ofrecerán comidas, bebidas y entretenimiento

Para más información, póngase en contacto con nosotros en la dirección que figura a continuación.

Die Spielervereinigung des FC Lourdes XV, der « Béguère Club », wird am Samstag, den 25. November 2023, ab 9 Uhr in den Markthallen und auf dem Markt von Lourdes sein.

Für Essen, Getränke und Unterhaltung ist gesorgt!

Weitere Informationen erhalten Sie unter den unten angegebenen Kontaktdaten.

Mise à jour le 2023-11-21 par OT de Lourdes|CDT65