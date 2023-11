Compétition de golf amateur au golf de Lourdes LOURDES Lourdes, 18 novembre 2023, Lourdes.

Lourdes,Hautes-Pyrénées

Participez à la compétition de golf amateur le samedi 18 et dimanche 19 novembre 2023 au Lourdes Pyrénées Golf Club sur les bords du lac de Lourdes.

Inscrivez vous au scramble à 2 Monsieur Golf Tour 2023 : possibilité de jouer 9 ou 18 trous, on gardera le meilleur aller ou retour.

A gagner des séjours au Maroc et de nombreux lots et un week-end en voiture de votre choix…

Informations aux coordonnées ci-dessous..

2023-11-18 fin : 2023-11-19

golf de Lourdes

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie



Take part in the amateur golf competition on Saturday 18th and Sunday 19th November 2023 at the Lourdes Pyrenees Golf Club on the shores of Lake Lourdes.

Sign up for the Monsieur Golf Tour 2023 2-person scramble: you can play 9 or 18 holes, and we’ll keep the best return round.

There’s a chance to win a trip to Morocco and a weekend in the car of your choice…

For further information, please contact us.

Participe en la competición de golf amateur el sábado 18 y el domingo 19 de noviembre de 2023 en el Club de Golf Lourdes Pirineos, a orillas del lago de Lourdes.

Inscríbase en el Monsieur Golf Tour 2023 2-personas scramble: puede jugar 9 o 18 hoyos, y se guardará la mejor vuelta.

Podrá ganar un viaje a Marruecos, muchos premios y un fin de semana en el coche de su elección…

Si desea más información, póngase en contacto con nosotros.

Nehmen Sie am Amateur-Golfwettbewerb am Samstag, den 18. und Sonntag, den 19. November 2023 im Lourdes Pyrénées Golf Club am Ufer des Sees von Lourdes teil.

Melden Sie sich für das Zweier-Scramble Monsieur Golf Tour 2023 an: Möglichkeit, 9 oder 18 Löcher zu spielen, wir behalten den besten Hin- oder Rückweg.

Zu gewinnen gibt es Aufenthalte in Marokko und zahlreiche Preise sowie ein Wochenende mit einem Auto Ihrer Wahl…

Informationen unter den unten angegebenen Kontaktdaten.

