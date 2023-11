Festival de la beauté LOURDES Lourdes, 17 novembre 2023, Lourdes.

Lourdes,Hautes-Pyrénées

Découvrez du 17 au 19 novembre 2023 à Lourdes, le festival de la Beauté.

Exposition, spectacle, ateliers… tout un programme à découvrir via le lien ci-dessous.

Informations et billetterie via les liens ci-dessous..

2023-11-17 fin : 2023-11-19 . .

LOURDES à Lourdes

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie



From November 17 to 19, 2023 in Lourdes, discover the Festival of Beauty.

Exhibitions, shows, workshops… a whole program to discover via the link below.

Information and tickets via the links below.

Del 17 al 19 de noviembre de 2023 en Lourdes, descubra el Festival de la Belleza.

Exposición, espectáculo, talleres… todo un programa para descubrir a través del siguiente enlace.

Información y entradas en los enlaces siguientes.

Entdecken Sie vom 17. bis 19. November 2023 in Lourdes das Festival der Schönheit.

Ausstellung, Aufführungen, Workshops… ein ganzes Programm, das Sie über den unten stehenden Link entdecken können.

Informationen und Kartenverkauf über die unten stehenden Links.

Mise à jour le 2023-11-16 par OT de Lourdes|CDT65