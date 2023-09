RACCE 2023 LOURDES Lourdes, 20 octobre 2023, Lourdes.

Lourdes,Hautes-Pyrénées

Réservez vos dates du 20 au 22 octobre 2023 : c’est la deuxième édition du RACCE, Rassemblement Automobile Contre le Cancer de l’Enfant sur l’esplanade du Paradis à Lourdes.

Le programme :

> Vendredi 20 octobre : Journée orientée conducteurs

– Accueil des participants à partir de 9 h.

– Ouverture au public à partir de 16 h.

– Balade organisée.

– Roulage circuit pour les pistards.

– Baptême sur route pour le public de 17 h 15 à 18 h 30.

– Apéritif de bienvenue.

> Samedi 21 octobre : Journée orientée conducteurs

– Départ du rallye Touristique de 8 h à 9 h 15 (retour vers 16 h).

– Roulage au circuit de Pau-Arnos pour les inscrits « piste »

– Ouverture au public à partir de 9 h.

– Baptême sur route pour le public de 17 h 15 à 18 h 30.

– 18 h 30 : Vente aux enchères de lots offerts à RACCE.

– Repas de Gala dans un Hôtel de Lourdes.

> Dimanche 22 octobre : Journée dédiée visiteurs

– Ouverture au public à partir de 9 h.

– Élection de la plus belle voiture à 10 h.

– Parade dans la ville à 10 h 30.

– Bénédiction des véhicules près des sanctuaires vers 11 h.

– Baptême sur route pour le public de 11 h 15 à 12 h 30.

– Baptême sur route pour le public de 14 h à 16 h.

– Fin de l’événement à 17 h.

Informations aux coordonnées ci-dessous..

2023-10-20 fin : 2023-10-22 . .

LOURDES parking de l’Arrouza

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie



Reserve your dates for October 20-22, 2023: the second RACCE, Rassemblement Automobile Contre le Cancer de l?Enfant, will be held on the esplanade du Paradis in Lourdes.

Program:

> Friday October 20: Drivers’ Day

– Participants welcome from 9 a.m.

– Open to the public from 4 pm.

– Organized ride.

– Circuit run for track riders.

– Road baptism for the public from 5:15 to 6:30 p.m.

– Welcome aperitif.

> Saturday, October 21: Drivers’ Day

– Touring rally departs from 8:00 to 9:15 am (return around 4:00 pm).

– Run at the Pau-Arnos circuit for « track » registrants

– Open to the public from 9 a.m.

– Road baptism for the public from 5:15 to 6:30 p.m.

– 6:30 pm: Auction of lots donated to RACCE.

– Gala dinner in a Lourdes hotel.

> Sunday October 22: Visitors’ Day

– Open to the public from 9 a.m.

– Election of the most beautiful car at 10 am.

– Parade through town at 10:30 am.

– Blessing of vehicles near the sanctuaries around 11 am.

– Road baptism for the public from 11.15 a.m. to 12.30 p.m.

– Road baptism for the public from 2 p.m. to 4 p.m.

– Event ends at 5 p.m.

For further information, please contact us.

Reserve las fechas del 20 al 22 de octubre de 2023: el segundo RACCE, Rassemblement Automobile Contre le Cancer de l’Enfant, se celebrará en la Esplanade du Paradis de Lourdes.

El programa:

> Viernes 20 de octubre: Jornada de los conductores

– Bienvenida a los participantes a partir de las 9h.

– Abierto al público a partir de las 16.00 horas.

– Paseo organizado.

– Sesión en pista para los pilotos de pista.

– Bautismo de carretera para el público de 17.15 a 18.30 h.

– Copa de bienvenida.

> Sábado 21 de octubre: Día del piloto

– Salida del Rally Touring de 8h a 9h15 (regreso hacia las 16h).

– Carrera en el circuito de Pau-Arnos para los inscritos « pista »

– Abierto al público a partir de las 9 h.

– Bautismo de carretera para el público de 17.15 a 18.30 h.

– 18.30 h: Subasta de lotes donados al RACCE.

– Cena de gala en un hotel de Lourdes.

> Domingo 22 de octubre: Jornada de visitas

– Abierto al público a partir de las 9 h.

– Elección del coche más bonito a las 10 h.

– Desfile por la ciudad a las 10.30 h.

– Bendición de los vehículos cerca de los santuarios hacia las 11 h.

– Bautismo en la carretera para el público de 11.15 a 12.30 h.

– Bautismo en la carretera para el público de 14.00 a 16.00 horas.

– Fin del acto a las 17.00 horas.

Para más información, póngase en contacto con nosotros en la dirección que figura a continuación.

Reservieren Sie sich den 20. bis 22. Oktober 2023: Dann findet zum zweiten Mal das RACCE, Rassemblement Automobile Contre le Cancer de l’Enfant, auf der Esplanade du Paradis in Lourdes statt.

Das Programm :

> Freitag, 20. Oktober: Fahrerorientierter Tag

– Empfang der Teilnehmer ab 9 Uhr.

– Öffnung für die Öffentlichkeit ab 16 Uhr.

– Organisierte Spazierfahrt.

– Einrollen auf der Rennstrecke für Pistolenfahrer.

– Taufe auf der Straße für das Publikum von 17.15 bis 18.30 Uhr.

– Begrüßungsaperitif.

> Samstag, 21. Oktober: Tag der orientierten Fahrer

– Start der Rallye Touristique von 8:00 bis 9:15 Uhr (Rückkehr gegen 16:00 Uhr).

– Fahren auf der Rennstrecke von Pau-Arnos für die Teilnehmer « Piste »

– Öffnung für die Öffentlichkeit ab 9 Uhr.

– Taufe auf der Straße für das Publikum von 17:15 bis 18:30 Uhr.

– 18.30 Uhr: Versteigerung von für RACCE gespendeten Losen.

– Gala-Essen in einem Hotel in Lourdes.

> Sonntag, 22. Oktober: Tag der Besucher

– Öffnung für die Öffentlichkeit ab 9 Uhr.

– Wahl des schönsten Autos um 10 Uhr.

– Parade durch die Stadt um 10:30 Uhr.

– Segnung der Fahrzeuge bei den Heiligtümern gegen 11 Uhr.

– Straßentaufe für die Öffentlichkeit von 11:15 bis 12:30 Uhr.

– Straßentaufe für die Öffentlichkeit von 14:00 bis 16:00 Uhr.

– Ende der Veranstaltung um 17 Uhr.

Informationen unter den unten angegebenen Kontaktdaten.

