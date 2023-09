Rencontres conviviales et pique-nique au bois de Lourdes LOURDES Lourdes, 7 octobre 2023, Lourdes.

Lourdes,Hautes-Pyrénées

Samedi 7 Octobre 2023, à partir de 11h, participez aux rencontres conviviales et au pique nique organisés au bois de Lourdes.

Au programme, balade historique et découverte artistique autour d’un pique-nique.

À 11h, profitez d’une balade enrichissante sur l’histoire de cette forêt avec Jean-François Labourie.

À 14h, échangez avec l’artiste Lorène Roustin. Cette jeune artiste, qui met la nature au cœur de son travail, expose son œuvre Embaumement 43°05’51.0″N 0°04’56.0″W, dans ce bois.

Entre ces deux interventions, profitons de cadre idéal pour un pique-nique tous ensemble.

Convivialité et moment de détente dans la nature seront les maîtres mots de cette journée !

Ouvert à tous.

Rendez-vous à l’aire de jeux d’accueil et de pique-nique du bois de Lourdes.

Coordonnées GPS : 43°05’51.0″N 0°04’56.0″W

En cas d’intempérie, annulation et report du pique nique et de l’échange avec Lorène Roustin au samedi 14 octobre 2023..

Saturday, October 7, 2023, from 11 a.m., join us for a friendly get-together and picnic in the Lourdes woods.

The program includes a historical walk and an artistic discovery over a picnic.

At 11 a.m., join Jean-François Labourie for an informative walk on the history of this forest.

At 2pm, chat with artist Lorène Roustin. This young artist, who puts nature at the heart of her work, is exhibiting her work Embaumement 43°05?51.0 « N 0°04?56.0 « W, in this wood.

In between, let’s enjoy the ideal setting for a picnic.

It’s a day to relax in nature and enjoy each other’s company!

Open to all.

Meet at the Lourdes wood picnic area.

GPS coordinates: 43°05?51.0 « N 0°04?56.0 « W

In case of bad weather, the picnic and exchange with Lorène Roustin will be postponed to Saturday, October 14, 2023.

El sábado 7 de octubre de 2023, a partir de las 11.00 horas, únase a nosotros para un encuentro amistoso y un picnic en el bosque de Lourdes.

El programa incluye un paseo histórico y un descubrimiento artístico en torno a un picnic.

A las 11 h, paseo informativo por la historia de este bosque con Jean-François Labourie.

A las 14:00, charla con la artista Lorène Roustin. Esta joven artista, que sitúa la naturaleza en el centro de su trabajo, expone su obra Embaumement 43°05?51.0 « N 0°04?56.0 « O, en este bosque.

Entre estos dos eventos, ¿por qué no disfrutar juntos de un picnic?

Un ambiente agradable y un momento de relajación en plena naturaleza serán las consignas de este día

Abierto a todos.

Cita en la zona de picnic del Bois de Lourdes.

Coordenadas GPS: 43°05?51.0 « N 0°04?56.0 « O

En caso de mal tiempo, el picnic y el debate con Lorène Roustin se cancelarán y se reprogramarán para el sábado 14 de octubre de 2023.

Nehmen Sie am Samstag, den 7. Oktober 2023, ab 11 Uhr an den geselligen Treffen und dem Picknick teil, die im Wald von Lourdes organisiert werden.

Auf dem Programm stehen ein historischer Spaziergang und künstlerische Entdeckungen bei einem Picknick.

Um 11 Uhr können Sie mit Jean-François Labourie einen informativen Spaziergang über die Geschichte dieses Waldes unternehmen.

Um 14 Uhr können Sie sich mit der Künstlerin Lorène Roustin austauschen. Die junge Künstlerin, die die Natur in den Mittelpunkt ihrer Arbeit stellt, stellt in diesem Wald ihr Werk Embaumement 43°05?51.0 « N 0°04?56.0 « W aus.

Zwischen diesen beiden Vorträgen können wir die ideale Umgebung für ein gemeinsames Picknick nutzen.

Geselligkeit und Entspannung in der Natur sind die Schlüsselwörter dieses Tages!

Offen für alle.

Treffpunkt ist der Empfangs- und Picknickspielplatz im Bois de Lourdes.

GPS-Koordinaten: 43°05?51.0 « N 0°04?56.0 « W

Bei schlechtem Wetter: Absage und Verschiebung des Picknicks und des Austauschs mit Lorène Roustin auf Samstag, den 14. Oktober 2023.

