Lourdes aux couleurs du monde LOURDES Lourdes, 1 octobre 2023, Lourdes.

Lourdes,Hautes-Pyrénées

Venez partager autour des cultures du monde au square des tilleuls à Lourdes le dimanche 1er octobre 2023 de 14h à 19h !

Au programme :

– 14 h – 15 h : scène ouverte,

– 15 h : contes africains avec Ladji Diallo,

– 16 h 30 : concert avec Chet nuneta,

– 18 h : concert avec Imnari.

Informations aux coordonnées ci-dessous..

2023-10-01 14:00:00 fin : 2023-10-01 19:00:00. .

LOURDES au jardin des tilleuls

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie



Come and share the world’s cultures in Lourdes’ Square des Tilleuls on Sunday, October 1, 2023 from 2pm to 7pm!

On the program:

– 2 – 3 pm: open stage,

– 3 p.m.: African storytelling with Ladji Diallo,

– 4:30 pm: concert with Chet nuneta,

– 6 p.m.: concert with Imnari.

For further information, please contact us.

Venga a compartir las culturas del mundo en la plaza des Tilleuls de Lourdes el domingo 1 de octubre de 2023 de 14:00 a 19:00 horas

En el programa:

– 14:00 – 15:00: escenario abierto,

– 15.00: cuentacuentos africano con Ladji Diallo,

– 16.30: Concierto de Chet Nuneta,

– 18.00: Concierto de Imnari.

Para más información, póngase en contacto con los datos que figuran a continuación.

Kommen Sie am Sonntag, den 1. Oktober 2023 von 14 bis 19 Uhr auf den Lindenplatz in Lourdes, um sich über die Kulturen der Welt auszutauschen!

Auf dem Programm stehen:

– 14.00 – 15.00 Uhr: Offene Bühne,

– 15 Uhr: Afrikanische Märchen mit Ladji Diallo,

– 16.30 Uhr: Konzert mit Chet nuneta,

– 18 Uhr: Konzert mit Imnari.

Informationen unter den unten angegebenen Kontaktdaten.

