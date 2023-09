Murder Party à la Médiathèque de Lourdes LOURDES Lourdes, 30 septembre 2023, Lourdes.

Lourdes,Hautes-Pyrénées

Le samedi 30 septembre, de 13h30 à 18h, venez menez l’enquête à l’occasion de la Murder Party organisée à la Médiathèque de Lourdes en partenariat avec CO&ZION.

Pour les 7 -15 ans (et plus)

Sur inscription aux coordonnées ci-dessous, places limitées !.

2023-09-30 13:30:00 fin : 2023-09-30 18:00:00. .

LOURDES à la médiathèque

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie



On Saturday September 30, from 1:30pm to 6pm, come and investigate at the Murder Party organized at the Médiathèque de Lourdes in partnership with CO&ZION.

For ages 7 -15 (and up)

Please register below, places are limited!

El sábado 30 de septiembre, de 13:30 a 18:00, ven a investigar en la Murder Party organizada en la Mediateca de Lourdes en colaboración con CO&ZION.

Para niños de 7 a 15 años (y mayores)

Inscríbete a través de los siguientes datos, ¡las plazas son limitadas!

Am Samstag, den 30. September, von 13:30 bis 18:00 Uhr können Sie bei der Murder Party, die in der Mediathek von Lourdes in Zusammenarbeit mit CO&ZION veranstaltet wird, ermitteln.

Für 7- bis 15-Jährige (und älter)

Nach Anmeldung unter den unten angegebenen Kontaktdaten, begrenzte Plätze!

