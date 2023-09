Semaine Européenne de la Mobilité LOURDES Lourdes, 21 septembre 2023, Lourdes.

Lourdes,Hautes-Pyrénées

A l’occasion de la Semaine Européenne de la Mobilité, l’équipe Wimoov Occitanie organise plusieurs animations au Palais des Congrès de Lourdes le jeudi 21 septembre 2023.

Au programme : tests de vélos, trottinettes et tricycles électriques, ainsi qu’une balade à vélo sur la coulée verte avec un moniteur diplômé d’état.

Informations aux coordonnées ci-dessous..

2023-09-21 14:00:00 fin : 2023-09-21 17:00:00.

LOURDES au Palais des Congrès de Lourdes

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie



To mark European Mobility Week, the Wimoov Occitanie team is organizing several events at the Palais des Congrès in Lourdes on Thursday, September 21, 2023.

On the program: tests of electric bikes, scooters and tricycles, as well as a bike ride on the coulée verte with a state-certified instructor.

For further information, please contact us.

Con motivo de la Semana Europea de la Movilidad, el equipo de Wimoov Occitanie organiza varios actos en el Palacio de Congresos de Lourdes el jueves 21 de septiembre de 2023.

En el programa: pruebas de bicicletas eléctricas, scooters y triciclos, así como un paseo en bicicleta por la coulée verte con un instructor certificado por el Estado.

Para más información, póngase en contacto con nosotros.

Anlässlich der Europäischen Mobilitätswoche organisiert das Team von Wimoov Okzitanien am Donnerstag, den 21. September 2023, mehrere Animationen im Palais des Congrès in Lourdes.

Auf dem Programm stehen Tests von Elektrofahrrädern, Rollern und Dreirädern sowie eine Fahrradtour auf der Coulée verte mit einem staatlich geprüften Fahrlehrer.

Informationen unter den unten angegebenen Kontaktdaten.

