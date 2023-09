Journées Européennes du Patrimoine au Sanctuaire ND de Lourdes LOURDES Lourdes, 16 septembre 2023, Lourdes.

Lourdes,Hautes-Pyrénées

Comme chaque année, Lourdes fête les Journées Européennes du Patrimoine ! Elles auront lieu du 16 au 17 septembre 2023 cette année.

Rendez-vous au Sanctuaire ND de Lourdes pour la présentation du film « L’histoire du Sanctuaire d’hier à aujourd’hui ».

Projection suivie du parcours « à la découverte du Sanctuaire » (pour la séance de 9h30 uniquement)

RDV au centre information du Sanctuaire.

Informations aux coordonnées ci-dessous.

Musée Sainte Bernadette en accès libre et gratuit, suivi d’une présentation de l’exposition « Lourdes en Lumière, le cierge au fil du temps ».

Un quizz en lien avec l’exposition est disponible sur les réseaux sociaux du Sanctuaire !

Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 9h à 18h..

LOURDES au Sanctuaire ND de Lourdes

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie



Every year, Lourdes celebrates the European Heritage Days! This year, they will take place from September 16 to 17, 2023.

Join us at the Sanctuaire ND de Lourdes for the presentation of the film « L’histoire du Sanctuaire d’hier à aujourd’hui ».

Screening followed by a tour of the Sanctuary (for the 9:30 a.m. screening only)

Meet at the Sanctuary information center.

Information at the address below.

Free admission to the Musée Sainte Bernadette, followed by a presentation of the exhibition « Lourdes en Lumière, le cierge au fil du temps ».

A quiz linked to the exhibition is available on the Sanctuary’s social networks!

Saturday, September 16 and Sunday, September 17, 9 a.m. to 6 p.m.

Cada año, Lourdes celebra las Jornadas Europeas del Patrimonio Este año tendrán lugar del 16 al 17 de septiembre de 2023.

Acuda al Santuario ND de Lourdes para la presentación de la película « La historia del Santuario de ayer a hoy ».

Proyección seguida de una visita al Santuario (sólo para la proyección de las 9.30 h)

Punto de encuentro en el Centro de Información del Santuario.

Para más información, póngase en contacto con nosotros en la dirección que figura más abajo.

Entrada gratuita al Museo Sainte Bernadette, seguida de la presentación de la exposición « Lourdes en Lumière, le cierge au fil du temps ».

Un concurso relacionado con la exposición está disponible en las redes sociales del Santuario

Sábado 16 y domingo 17 de septiembre de 9.00 a 18.00 h.

Wie jedes Jahr feiert Lourdes die Europäischen Tage des Kulturerbes! Sie finden dieses Jahr vom 16. bis 17. September 2023 statt.

Wir treffen uns im Heiligtum ND de Lourdes zur Vorführung des Films « Die Geschichte des Heiligtums von gestern bis heute ».

Anschließend folgt der Rundgang « Auf Entdeckungstour durch das Heiligtum » (nur für die Vorstellung um 9.30 Uhr)

RDV im Informationszentrum des Heiligtums.

Informationen unter den unten angegebenen Kontaktdaten.

Museum Sainte Bernadette mit freiem Eintritt, gefolgt von einer Präsentation der Ausstellung « Lourdes en Lumière, le cierge au fil du temps » (Lourdes im Licht, die Kerze im Laufe der Zeit).

Ein Quiz in Verbindung mit der Ausstellung ist auf den sozialen Netzwerken des Heiligtums verfügbar!

Samstag, 16. und Sonntag, 17. September, von 9 bis 18 Uhr.

