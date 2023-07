Concert des Dumble Doors au kiosque LOURDES Lourdes, 10 août 2023, Lourdes.

Lourdes,Hautes-Pyrénées

Les Dumble Doors donnent un concert ce jeudi 10 août 2023 à partir de 21h au kiosque à musique du jardin des tilleuls de Lourdes !

Ce trio de blues rock proposera une soirée festive pour tout le public.

Dumble Doors est un trio de blues rock fortement connoté années 70. Son répertoire comprend des classiques du blues, mais aussi des Doors, ZZTop, Jimi Hendrix experience, Eric Clapton, JJ Cale, Led Zeppelin, et quelques clins d’œil vers le blues jazz.

La formation est composée de Laurent Maury au chant et à la guitare électrique, Hippolyte Fréchet à la basse et Mathieu Fréchet à la batterie. À noter quelques apparitions d’une flûte traversière !

Animation gratuite et libre d’accès..

2023-08-10 21:00:00 fin : 2023-08-10 . .

LOURDES au kiosque

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie



The Dumble Doors are giving a concert this Thursday, August 10, 2023, starting at 9pm at the bandstand in Lourdes’ Jardin des Tilleuls!

This blues-rock trio will be offering a festive evening for all audiences.

Dumble Doors is a blues-rock trio with a strong ’70s vibe. Their repertoire includes blues classics, Doors, ZZTop, Jimi Hendrix experience, Eric Clapton, JJ Cale, Led Zeppelin, and a few nods to blues jazz.

The band is made up of Laurent Maury on vocals and electric guitar, Hippolyte Fréchet on bass and Mathieu Fréchet on drums. A flute also makes an appearance!

Free, open-air entertainment.

The Dumble Doors darán un concierto este jueves 10 de agosto de 2023 a partir de las 21:00 horas en el quiosco de música del Jardin des Tilleuls de Lourdes

Este trío de blues-rock ofrecerá una velada festiva para todas las edades.

Dumble Doors es un trío de blues-rock con un marcado carácter setentero. Su repertorio incluye clásicos del blues, así como Doors, ZZTop, Jimi Hendrix experience, Eric Clapton, JJ Cale, Led Zeppelin y algunos guiños al blues jazz.

El grupo está formado por Laurent Maury a la voz y la guitarra eléctrica, Hippolyte Fréchet al bajo y Mathieu Fréchet a la batería. La flauta hace algunas apariciones como invitada

Espectáculo y entrada gratuitos.

Die Dumble Doors geben am Donnerstag, dem 10. August 2023, ab 21 Uhr ein Konzert im Musikpavillon des Lindengartens in Lourdes!

Dieses Bluesrock-Trio wird einen festlichen Abend für das gesamte Publikum bieten.

Dumble Doors ist ein Bluesrock-Trio mit starkem Bezug zu den 70er Jahren. Ihr Repertoire umfasst Blues-Klassiker, aber auch Doors, ZZTop, Jimi Hendrix experience, Eric Clapton, JJ Cale, Led Zeppelin und ein paar Augenzwinkern in Richtung Blues-Jazz.

Die Band besteht aus Laurent Maury, der singt und elektrische Gitarre spielt, Hippolyte Fréchet, der Bass spielt, und Mathieu Fréchet, der Schlagzeug spielt. Eine Querflöte ist auch dabei!

Die Veranstaltung ist kostenlos und der Zugang frei.

Mise à jour le 2023-06-22 par OT de Lourdes|CDT65