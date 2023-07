Soirée contes en rafting sur le lac de Lourdes LOURDES Lourdes, 9 août 2023, Lourdes.

Lourdes,Hautes-Pyrénées

Cet été, découvrez les balades contées au lac de Lourdes : embarquez pour une soirée à la découverte des secrets du lac de Lourdes le mercredi 9 août 2023.

À bord de votre embarcation, laissez-vous bercer par les flots, et écoutez… Le murmure du temps d’avant, celui où les arbres ne perdaient pas leurs feuilles en hiver, et où un village se dressait à la place du lac…

À partir de 6 ans.

Durée : environ 1 h 30

Renseignements et réservation indispensable aux coordonnées ci-dessous..

2023-08-09 20:30:00 fin : 2023-08-09 22:00:00. .

LOURDES au lac de Lourdes

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie



This summer, discover the storytelling walks at Lake Lourdes: embark on an evening to discover the secrets of Lake Lourdes on Wednesday August 9, 2023.

Aboard your boat, let yourself be lulled by the waves, and listen to? The murmur of times gone by, when trees didn’t shed their leaves in winter, and a village stood where the lake used to be…

For ages 6 and up.

Duration: approx. 1 h 30

Information and booking essential.

Este verano, descubra los paseos cuentacuentos del lago de Lourdes: embárquese en una velada para descubrir los secretos del lago de Lourdes el miércoles 9 de agosto de 2023.

A bordo de su barca, déjese mecer por las olas y escuche? El murmullo de tiempos pasados, cuando los árboles no se deshojaban en invierno y había un pueblo donde antes estaba el lago…

A partir de los 6 años.

Duración: 1 h 30 aprox

Imprescindible informarse y reservar.

Entdecken Sie diesen Sommer die Märchenwanderungen am See von Lourdes: Begeben Sie sich am Mittwoch, den 9. August 2023 an Bord und entdecken Sie einen Abend lang die Geheimnisse des Sees von Lourdes.

Lassen Sie sich an Bord Ihres Bootes von den Wellen wiegen und lauschen Sie? Das Rauschen der alten Zeit, als die Bäume im Winter noch nicht ihre Blätter verloren und an der Stelle des Sees ein Dorf stand…

Ab 6 Jahren.

Dauer: ca. 1 Stunde 30 Minuten

Informationen und Reservierungen sind unter den unten angegebenen Kontaktdaten erforderlich.

