Théâtre « Vertiges de l’arbre » LOURDES Lourdes, 8 août 2023, Lourdes.

Lourdes,Hautes-Pyrénées

Découvrez la pièce « les vertiges de l’arbre » le mardi 8 août 2023 à 16h : une pièce de théâtre en plein air, au cœur du bois de Lourdes !

Par Bruno Spiesser et Monique Briane.

Dans le cadre du projet artistique L’arbre embaumé de Lorène Roustin.

LOURDES au bois de Lourdes

Discover the play « Les vertiges de l’arbre » on Tuesday August 8, 2023 at 4pm: an open-air play in the heart of the Lourdes woods!

By Bruno Spiesser and Monique Briane.

As part of Lorène Roustin’s L’arbre embaumé art project.

Descubra la obra « Les vertiges de l’arbre » el martes 8 de agosto de 2023 a las 16:00: ¡una obra de teatro al aire libre en pleno bosque de Lourdes!

Por Bruno Spiesser y Monique Briane.

En el marco del proyecto artístico L’arbre embaumé de Lorène Roustin.

Entdecken Sie das Stück « Les vertiges de l’arbre » am Dienstag, den 8. August 2023 um 16 Uhr: ein Theaterstück unter freiem Himmel, im Herzen des Waldes von Lourdes!

Von Bruno Spiesser und Monique Briane.

Im Rahmen des Kunstprojekts L’arbre embaumé von Lorène Roustin.

