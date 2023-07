Thé dansant au jardin des tilleuls LOURDES Lourdes, 6 août 2023, Lourdes.

Lourdes,Hautes-Pyrénées

Thé dansant animé par l’orchestre Les Bourlingueurs le dimanche 6 août à 15h30 au kiosque du jardin des Tilleuls.

Du thé, de la danse et de la bonne humeur dans cette ambiance guinguette !

Des classiques de la chanson française à l’accordéon et à la guitare, tels que Bourvil, Serge Gainsbourg, Joe Dassin ou encore Charles Aznavour.

De quoi vous faire danser tout l’après-midi.

Animation gratuite, accès libre..

LOURDES au kiosque

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie



Tea dance with Les Bourlingueurs on Sunday August 6 at 3:30 pm at the kiosk in the Jardin des Tilleuls.

Tea, dancing and good spirits in a guinguette atmosphere!

French chanson classics on accordion and guitar, including Bourvil, Serge Gainsbourg, Joe Dassin and Charles Aznavour.

Enough to keep you dancing all afternoon.

Free entertainment, free admission.

Baile del té con Les Bourlingueurs el domingo 6 de agosto a las 15.30 h en el quiosco de música del Jardin des Tilleuls.

Té, baile y buen humor en un ambiente guinguette

Clásicos de la chanson francesa con acordeón y guitarra, como Bourvil, Serge Gainsbourg, Joe Dassin y Charles Aznavour.

Suficiente para bailar toda la tarde.

Espectáculo gratuito, entrada gratuita.

Thé Dansant mit dem Orchester Les Bourlingueurs am Sonntag, den 6. August um 15.30 Uhr im Pavillon des Lindengartens.

Tee, Tanz und gute Laune in dieser Guinguette-Atmosphäre!

Klassiker des französischen Chansons mit Akkordeon und Gitarre, z. B. Bourvil, Serge Gainsbourg, Joe Dassin oder Charles Aznavour.

So können Sie den ganzen Nachmittag lang tanzen.

Kostenlose Unterhaltung, freier Zugang.

