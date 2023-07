Visites guidées chantées et contées LOURDES Lourdes, 29 juillet 2023, Lourdes.

Lourdes,Hautes-Pyrénées

Visites guidées chantées et contées “Lourdes au temps des foires et des marchés”.

Le samedi 29 juillet de 10h à 12h.

Découverte du centre-ville de Lourdes et l’histoire des marchés.

Visite-promenade à 2 voix dans le vieux bourg. De place en place, de fontaine en fontaine, l’histoire et le patrimoine s’écoutent et s’animent avec chants, contes et légendes. avec Brigitte Bellocq guide-conférencière et Nadèta Carita chanteuse-conteuse occitane.

Rendez-vous devant l’Office de Tourisme.

Gratuit sur Réservations à l’Office de Tourisme de Lourdes aux coordonnées ci-dessous..

2023-07-29 10:00:00 fin : 2023-07-29 12:00:00. .

LOURDES en centre-ville

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie



Guided singing and storytelling tours of Lourdes in the days of fairs and markets.

Saturday, July 29, 10am to 12pm.

Discover downtown Lourdes and the history of the markets.

A 2-voice walking tour of the old town. From square to square, fountain to fountain, history and heritage come alive with songs, tales and legends. With Brigitte Bellocq, guide and lecturer, and Nadèta Carita, Occitan singer and storyteller.

Meet in front of the Tourist Office.

Free of charge on reservation at the Lourdes Tourist Office, contact details below.

Visitas guiadas cantadas y narradas por Lourdes en la época de las ferias y mercados.

Sábado 29 de julio de 10.00 a 12.00 h.

Descubra el centro de Lourdes y la historia de los mercados.

Recorrido a dos voces por el casco antiguo. De plaza en plaza, de fuente en fuente, la historia y el patrimonio cobran vida con canciones, cuentos y leyendas. Con Brigitte Bellocq, guía y conferenciante, y Nadèta Carita, cantante y narradora occitana.

Encuentro frente a la Oficina de Turismo.

Gratuito previa reserva en la Oficina de Turismo de Lourdes.

Gesungene und erzählte Führungen ?Lourdes zur Zeit der Messen und Märkte?

Samstag, den 29. Juli von 10 bis 12 Uhr.

Entdecken Sie das Stadtzentrum von Lourdes und die Geschichte der Märkte.

Ein zweistimmiger Spaziergang durch die Altstadt. Von Platz zu Platz, von Brunnen zu Brunnen werden die Geschichte und das Kulturerbe angehört und mit Gesang, Märchen und Legenden zum Leben erweckt. Mit Brigitte Bellocq, Fremdenführerin und Referentin, und Nadèta Carita, okzitanische Sängerin und Erzählerin.

Treffpunkt vor dem Office de Tourisme.

Kostenlos auf Reservierungen beim Fremdenverkehrsamt von Lourdes unter den unten angegebenen Kontaktdaten.

Mise à jour le 2023-07-04 par OT de Lourdes|CDT65