Lourdes,Hautes-Pyrénées

Profitez d’une excursion exceptionnelle les 21, 22 et 23 juillet 2023 pour assister au spectacle « Dionysos et le nectar des Dieux » au château Montus à Castelnau-Rivière-Basse.

Les Nuits Impériales reposent sur le souhait de partager et de vivre des moments uniques réunissant le théâtre et le vin, deux arts à la même vocation : transmettre !

Le Château Montus, lieu emblématique de la vigne et du vin dans le Sud-Ouest, accueille pour sa 2ème édition un nouveau spectacle théâtral son et lumière, produit par Laurence et Alain Brumont – Château Montus et Bouscassé.

Projection sur la façade du château et expérience théâtrale, sensorielle et savoureuse, au cœur de l’Olympe et des origines du vin! Une création originale, tout public, écrite et co-mise en scène par Frédéric Garcès (Cie des Odyssées), mise en scène par Bruno Spiesser (Théâtre Fébus) pour trois représentations spectaculaires au cœur de ce site majestueux.

Et pour prolonger l’expérience au cœur de ce patrimoine, vivez une expérience et une immersion gustative à l’occasion d’un grand dîner Olympien, élaboré par Stéphane Carrade, chef doublement étoilé et originaire de la Bigorre (le samedi 22 juillet), et d’un Grand Buffet « »Gréco-gasco-bigourdan » », avec les meilleurs produits gascons et bigourdans issus de la ferme de Montus et du potager de Bouscassé (les vendredi 21 et dimanche 23 juillet).

Programme de l’excursion :

– 16h00: départ d’Argelès (lieu à définir)

– 16h30: départ de Lourdes (parking Paradis)

– 17h00: départ de Tarbes (à confirmer)

– 18h00: arrivée au Château – visite et dégustation musicale immersive au cœur de l’Olympe

– 19h00: dîner – buffet ou Olympien (pour les clients avec formule dîner)

– 22h00: début du spectacle

– 00h00: fin du spectacle

– 00h15: départ du Château

– 01h00: arrêt à Tarbes (à confirmer)

– 01h30: arrêt à Lourdes (parking Paradis)

– 02h00: arrêt à Argelès (lieu à définir)

Les tarifs :

– Soirée + transport : 70 € adulte

– Buffet + soirée + transport : 100 € adulte

– Dîner Olympien + soirée + transport : 160 € adulte

NB : espace pique-nique en accès libre chaque soir (pour les clients avec la formule uniquement soirée + transport).

Informations et réservations aux coordonnées ci-dessous..

Enjoy an exceptional excursion on July 21, 22 and 23, 2023 to attend the « Dionysos et le nectar des Dieux » show at Château Montus in Castelnau-Rivière-Basse.

Les Nuits Impériales is based on the desire to share and experience unique moments that bring together theater and wine, two arts with the same vocation: to transmit!

For its 2nd edition, Château Montus, an emblematic site for vineyards and wine in the South-West, welcomes a new theatrical sound and light show, produced by Laurence and Alain Brumont – Château Montus et Bouscassé.

Projected onto the château’s façade, this theatrical, sensory and delightful experience takes us to the heart of Olympus and the origins of wine! An original creation for the general public, written and co-directed by Frédéric Garcès (Cie des Odyssées), directed by Bruno Spiesser (Théâtre Fébus) for three spectacular performances in the heart of this majestic site.

And to extend the experience of this heritage site, enjoy an immersive gustatory experience with a grand Olympian dinner, prepared by two-starred chef Stéphane Carrade, a native of Bigorre (Saturday, July 22), and a Grand Buffet « »Gréco-gasco-bigourdan » », featuring the finest Gascon and Bigourdan produce from the Montus farm and Bouscassé vegetable garden (Friday, July 21 and Sunday, July 23).

Excursion program:

– 4:00 pm: departure from Argelès (location to be defined)

– 4:30 pm: departure from Lourdes (Paradis parking lot)

– 5:00 pm: departure from Tarbes (to be confirmed)

– 6:00 pm: arrival at the Château – visit and immersive musical tasting in the heart of Olympus

– 7:00 pm: dinner – buffet or Olympian (for guests with dinner package)

– 10:00 pm: show begins

– 00h00: end of show

– 00:15 am: departure from the Château

– 01h00: stop in Tarbes (to be confirmed)

– 01h30: stopover in Lourdes (Paradis parking lot)

– 02h00: stop in Argelès (location to be confirmed)

Prices :

– Evening + transport: 70 ? adult

– Buffet + evening + transport: 100 ? adult

– Olympian dinner + evening + transport: 160 ? adult

NB: free access to picnic area each evening (for customers with the evening + transport package only).

For information and reservations, please contact us.

Disfrute de una excursión excepcional los días 21, 22 y 23 de julio de 2023 para asistir al espectáculo « Dionysos et le nectar des Dieux » en el Château Montus de Castelnau-Rivière-Basse.

Las Nuits Impériales se basan en el deseo de compartir y vivir momentos únicos uniendo teatro y vino, dos artes con la misma vocación: ¡transmitir!

Château Montus, lugar emblemático del viñedo y el vino en el Suroeste, acoge en su 2ª edición un nuevo espectáculo teatral de luz y sonido, producido por Laurence y Alain Brumont – Château Montus et Bouscassé.

Una proyección sobre la fachada del castillo y una experiencia teatral, sensorial y gustativa, ¡en el corazón del Olimpo y de los orígenes del vino! Una creación original para todas las edades, escrita y codirigida por Frédéric Garcès (Cie des Odyssées), y dirigida por Bruno Spiesser (Théâtre Fébus) para tres representaciones espectaculares en el corazón de este majestuoso lugar.

Y para prolongar la experiencia en el corazón de este sitio patrimonial, disfrute de una experiencia gustativa envolvente con una gran cena olímpica, preparada por Stéphane Carrade, chef de dos estrellas de Bigorre (sábado 22 de julio), y un Gran Buffet « »Gréco-gasco-bigourdan » », con los mejores productos gascones y bigourdanos de la granja de Montus y el huerto de Bouscassé (viernes 21 y domingo 23 de julio).

Programa de la excursión:

– 16:00: salida de Argelès (lugar por confirmar)

– 16:30: salida de Lourdes (aparcamiento Paradis)

– 17:00: salida de Tarbes (lugar por confirmar)

– 18:00: llegada al Château – visita y degustación musical inmersiva en el corazón del Olimpo

– 19:00: cena – buffet u olímpica (para los huéspedes con paquete de cena)

– 22:00: inicio del espectáculo

– 00:00: fin del espectáculo

– 00:15: salida del Château

– 01:00: escala en Tarbes (por confirmar)

– 01h30: escala en Lourdes (aparcamiento Paradis)

– 02:00: escala en Argelès (lugar por confirmar)

Precios :

– Velada + transporte: 70€ adulto

– Buffet + velada + transporte: 100€ adulto

– Cena olímpica + velada + transporte: 160€ adulto

NB: merendero abierto todas las noches (sólo para clientes con el paquete velada + transporte).

Para información y reservas, póngase en contacto con nosotros en la dirección indicada más abajo.

Genießen Sie am 21., 22. und 23. Juli 2023 einen außergewöhnlichen Ausflug zu der Aufführung « Dionysos und der Nektar der Götter » im Schloss Montus in Castelnau-Rivière-Basse.

Die Nuits Impériales beruhen auf dem Wunsch, einzigartige Momente zu teilen und zu erleben, die das Theater und den Wein vereinen, zwei Künste mit derselben Berufung: zu vermitteln!

Das Château Montus, ein symbolträchtiger Ort für Weinbau und Wein im Südwesten Frankreichs, empfängt für seine zweite Ausgabe eine neue Theateraufführung mit Licht und Ton, die von Laurence und Alain Brumont – Château Montus und Bouscassé – produziert wird.

Eine Projektion auf die Fassade des Schlosses und eine theatralische, sensorische und schmackhafte Erfahrung im Herzen des Olymps und der Ursprünge des Weins! Eine originelle Kreation für alle Altersgruppen, geschrieben und inszeniert von Frédéric Garcès (Cie des Odyssées), inszeniert von Bruno Spiesser (Théâtre Fébus) für drei spektakuläre Aufführungen inmitten dieser majestätischen Stätte.

Und um das Erlebnis im Herzen dieses Kulturerbes zu verlängern, tauchen Sie in die Welt des Geschmacks ein: bei einem großen olympischen Abendessen, das von Stéphane Carrade, einem mit zwei Sternen ausgezeichneten Koch aus Bigorre, zubereitet wird (Samstag, 22. Juli), und bei einem großen Buffet « »Gréco-gasco-bigourdan » » mit den besten Produkten aus der Gascogne und Bigourdans vom Bauernhof Montus und aus dem Gemüsegarten von Bouscassé (Freitag, 21. Juli, und Sonntag, 23. Juli).

Programm des Ausflugs :

– 16.00 Uhr: Abfahrt in Argelès (Ort noch festzulegen)

– 16:30 Uhr: Abfahrt von Lourdes (Parkplatz Paradis)

– 17.00 Uhr: Abfahrt von Tarbes (noch zu bestätigen)

– 18.00 Uhr: Ankunft im Schloss – Besichtigung und musikalische Verkostung im Herzen des Olymp

– 19.00 Uhr: Abendessen – Buffet oder Olympia (für Gäste mit Abendessen)

– 22.00 Uhr: Beginn der Show

– 00.00 Uhr: Ende der Show

– 00:15 Uhr: Abfahrt vom Schloss

– 01.00 Uhr: Halt in Tarbes (noch zu bestätigen)

– 01.30 Uhr: Halt in Lourdes (Parkplatz Paradis)

– 02.00 Uhr: Halt in Argelès (Ort noch festzulegen)

Die Preise :

– Abend + Transport: 70 ?

– Buffet + Abend + Transport: 100 ?

– Olympisches Abendessen + Abend + Transport: 160 ?

NB: Picknickbereich jeden Abend frei zugänglich (für Gäste mit der Formel nur Abend + Transport).

Informationen und Reservierungen unter den unten angegebenen Kontaktdaten.

