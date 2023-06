Concert des Swing Cocottes LOURDES Lourdes, 15 juillet 2023, Lourdes.

Lourdes,Hautes-Pyrénées

Concert des Swing Cocottes le samedi 15 juillet à 21 h sous le kiosque du Jardin des Tilleuls à Lourdes !

Ce groupe est resté dans les années 40/50 : un trio de demoiselles pimentées à la sauce “close Harmony” des Andrew Sisters, saupoudrera de bonne humeur la soirée, fera mousser les émotions et mijotera des histoires en chansonnettes.

Accès libre et gratuit..

2023-07-15 à 21:00:00 ; fin : 2023-07-15 . .

LOURDES au kiosque

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie



Swing Cocottes concert on Saturday, July 15 at 9 p.m. under the bandstand in the Jardin des Tilleuls in Lourdes!

This group has stayed true to the 40s and 50s: a trio of damsels, spiced up with Andrew Sisters’ « Close Harmony » sauce, will sprinkle the evening with good humor, froth emotions and simmer stories into ditties.

Free admission.

Concierto de Swing Cocottes el sábado 15 de julio a las 21:00 h bajo el quiosco de música del Jardin des Tilleuls de Lourdes

Este grupo se ha mantenido fiel a los años 40 y 50: un trío de señoritas aderezadas con la salsa « Close Harmony » de las Andrew Sisters, que salpican la velada de buen humor, agitan las emociones y cocinan historias en cancioncillas.

Entrada gratuita.

Konzert der Swing Cocottes am Samstag, den 15. Juli um 21 Uhr unter dem Pavillon im Jardin des Tilleuls in Lourdes!

Diese Gruppe ist in den 40er und 50er Jahren stehen geblieben: Ein Trio von Fräuleins, gewürzt mit der « Close Harmony »-Soße der Andrew Sisters, wird den Abend mit guter Laune bestreuen, die Gefühle aufschäumen und Geschichten in Chansonetten köcheln lassen.

Freier Eintritt.

Mise à jour le 2023-06-22 par OT de Lourdes|CDT65