Visites guidées « Un château dans la ville » LOURDES Lourdes, 12 juillet 2023, Lourdes.

Lourdes,Hautes-Pyrénées

Découvre la nouvelle visite guidée «Un château dans la ville» tous les mercredis à 10h en juillet août.

Au travers des rues du vieux Lourdes, découvrez l’histoire, l’architecture, les activités économique qui l’on fait vivre avant les Apparitions de 1858, puis suivez votre guide au Château fort – Musée pyrénéen.

Construit sous l’impulsion des comtes de Bigorre, le Château surplombe la ville depuis plus de mille ans. Depuis cent ans, il sert d’écrin au Musée pyrénéen.

Sur réservation à l’Office de Tourisme de Lourdes, place du Champ Commun. Limité à 20 personnes.

Départ 10h

Durée : environ 1h30 – 1h45

Tarifs :

– adulte : 12€

– jeunes (6 – 17 ans) et étudiants : 8€

– moins de 6 ans : gratuit

—

Possibilité de réservation pour les groupes (à partir de 15 personnes) sur 2 visites :

– «Découverte du pyrénéisme »

– «Le pastoralisme d’hier et d’aujourd’hui»

Tarif : 10,50 € par personne.

Sur réservation à l’Office de Tourisme de Lourdes, place du Champ Commun..

2023-07-12 10:00:00 fin : 2023-08-30 10:45:00. .

LOURDES Place du Champ Commun

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie



Discover the new guided tour « A castle in the city » every Wednesday at 10 a.m. in July and August.

Take a stroll through the streets of old Lourdes, and discover the history, architecture and economic activities that brought the town to life before the Apparitions of 1858, then follow your guide to the Château Fort – Musée Pyrénéen.

Built at the instigation of the Counts of Bigorre, the Château has overlooked the town for over a thousand years. For the past hundred years, it has been the setting for the Pyrenean Museum.

Bookings required at Lourdes Tourist Office, place du Champ Commun. Limited to 20 people.

Departure at 10 a.m

Duration: approx. 1h30 – 1h45

Price :

– adults: 12?

– young people (6 – 17) and students: 8?

– under 6 : free

—

Groups of 15 or more can book 2 tours:

– « Discovering Pyreneanism »

– « Pastoralism of yesterday and today »

Price: ?10.50 per person.

Reservations required at Lourdes Tourist Office, place du Champ Commun.

Descubra la nueva visita guiada « Un castillo en la ciudad » todos los miércoles a las 10 h en julio y agosto.

A través de las calles del viejo Lourdes, descubra la historia, la arquitectura y las actividades económicas que dieron vida a la ciudad antes de las Apariciones de 1858, y luego siga a su guía hasta el Château Fort – Musée Pyrénéen.

Construido por orden de los condes de Bigorre, el castillo domina la ciudad desde hace más de mil años. Desde hace cien años, alberga el Museo de los Pirineos.

Reserva obligatoria en la Oficina de Turismo de Lourdes, place du Champ Commun. Límite de 20 personas.

Salida a las 10 h

Duración aproximada: 1h30 – 1h45

Precio :

– adultos: 12?

– jóvenes (6 – 17) y estudiantes: 8?

– menores de 6 años: gratis

—

Los grupos de 15 o más personas pueden reservar 2 visitas:

– « Descubrimiento de los Pirineos

– « Pastoralismo pasado y presente

Precio: 10,50 € por persona.

Reserva obligatoria en la Oficina de Turismo de Lourdes, place du Champ Commun.

Entdecke die neue Führung « Ein Schloss in der Stadt », die im Juli und August jeden Mittwoch um 10 Uhr stattfindet.

Entdecken Sie in den Straßen der Altstadt von Lourdes die Geschichte, die Architektur und die wirtschaftlichen Aktivitäten, die die Stadt vor den Erscheinungen von 1858 am Leben hielten, und folgen Sie dann Ihrem Führer zum Château fort – Musée pyrénéen.

Die Burg wurde auf Betreiben der Grafen von Bigorre erbaut und überragt die Stadt seit über tausend Jahren. Seit 100 Jahren beherbergt die Burg das Pyrenäenmuseum.

Mit Reservierung beim Fremdenverkehrsamt von Lourdes, Place du Champ Commun. Begrenzt auf 20 Personen.

Abfahrt um 10 Uhr

Dauer: ca. 1.30 – 1.45 Uhr

Preise:

– erwachsene: 12?

– jugendliche (6 – 17 Jahre) und Studenten: 8?

– kinder unter 6 Jahren: kostenlos

—

Reservierung für Gruppen (ab 15 Personen) für 2 Besichtigungen möglich:

– « Entdeckung des Pyrenäismus »

– « Pastoralismus gestern und heute »

Preis: 10,50 ? pro Person.

Mit Reservierung im Fremdenverkehrsamt von Lourdes, Place du Champ Commun.

Mise à jour le 2023-07-13 par OT de Lourdes|CDT65