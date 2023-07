Soirées « Rejoins-moi, je suis au resto ! » LOURDES Lourdes, 8 juillet 2023, Lourdes.

Lourdes,Hautes-Pyrénées

Tous les samedis, les cafés et restaurants de Lourdes proposent des concerts en juillet, août et septembre 2023 : les terrasses seront animées !

Les cafés et restaurants de Lourdes seront animés durant tout l’été : l’opération « Rejoins moi, je suis au resto ! » aura lieu du 8 juillet au 2 septembre 2023.

Une bonne idée de sortie lors des soirées d’été ou de septembre avec l’été indien ! Envie d’un repas entre amis ou d’aller tout simplement boire un verre en famille, les musiciens enchanteront les terrasses de la ville de Lourdes tous les samedis soirs.

Dates des soirées « rejoins moi je suis au resto » :

– Samedi 8 juillet 2023

– Samedi 15 juillet 2023

– Samedi 22 juillet 2023

– Samedi 29 juillet 2023

– Samedi 5 août 2023

– Samedi 12 août 2023

– Samedi 2 septembre 2023.

LOURDES en centre-ville

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie



Every Saturday in July, August and September 2023, the cafés and restaurants of Lourdes will be offering live music on their terraces!

Lourdes’ cafés and restaurants will be bustling with activity all summer long: the « Join me, I’m in the restaurant! » operation will take place from July 8 to September 2, 2023.

A great idea for a summer evening out, or for a September Indian summer! For a meal with friends, or just a drink with the family, musicians will be playing on the terraces of Lourdes every Saturday evening.

Dates for « join me at the restaurant » evenings:

– Saturday, July 8, 2023

– Saturday, July 15, 2023

– Saturday, July 22, 2023

– Saturday, July 29, 2023

– Saturday, August 5, 2023

– Saturday, August 12, 2023

– Saturday, September 2, 2023

Todos los sábados de julio, agosto y septiembre de 2023, los cafés y restaurantes de Lourdes ofrecerán conciertos para animar las terrazas

Los cafés y restaurantes de Lourdes estarán animados durante todo el verano: la operación « ¡Únete a mí, estoy en el restaurante! » tendrá lugar del 8 de julio al 2 de septiembre de 2023.

Una idea estupenda para salir una noche de verano o en septiembre con el verano indio Tanto si le apetece una comida con amigos como una copa en familia, los músicos tocarán en las terrazas de la ciudad de Lourdes todos los sábados por la noche.

Fechas de las veladas « Acompáñame al restaurante »:

– Sábado 8 de julio de 2023

– Sábado 15 de julio de 2023

– Sábado 22 de julio de 2023

– Sábado 29 de julio de 2023

– Sábado 5 de agosto de 2023

– Sábado 12 de agosto de 2023

– Sábado 2 de septiembre de 2023

Jeden Samstag bieten die Cafés und Restaurants von Lourdes im Juli, August und September 2023 Konzerte an: Die Terrassen werden belebt sein!

Die Cafés und Restaurants in Lourdes werden den ganzen Sommer über belebt sein: Die Aktion « Rejoins moi, je suis au resto! » findet vom 8. Juli bis zum 2. September 2023 statt.

Eine gute Idee für einen Ausflug an Sommerabenden oder im September mit dem Indian Summer! Lust auf ein Essen mit Freunden oder einfach nur ein Getränk mit der Familie: Die Musiker werden jeden Samstagabend die Terrassen der Stadt Lourdes verzaubern.

Termine der Abende « rejoins moi je suis au resto » :

– Samstag, 8. Juli 2023

– Samstag, 15. Juli 2023

– Samstag, 22. Juli 2023

– Samstag, 29. Juli 2023

– Samstag, 5. August 2023

– Samstag, 12. August 2023

– Samstag, 2. September 2023

