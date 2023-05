Spectacle « Les Floridiens » LOURDES, 25 juin 2023, Lourdes.

Lourdes,Hautes-Pyrénées

Vision Fly présente le spectacle « Les Floridiens » le dimanche 25 juin 2023 à 15h au Palais des Congrès de Lourdes.

Avec Tradd, chanteur ténor et défilé de mode.

Tarifs :

– adulte : 10€

– enfant : 6€

Information complémentaires aux coordonnées ci-dessous..

2023-06-25 à 15:00:00 ; fin : 2023-06-25 . .

LOURDES au Palais des Congrès

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie



Vision Fly presents the show « Les Floridiens » on Sunday June 25, 2023 at 3pm at the Palais des Congrès in Lourdes.

With Tradd, tenor singer and fashion show.

Rates :

– adult : 10?

– child : 6?

For more information, please contact us below.

Vision Fly presenta el espectáculo « Les Floridiens » el domingo 25 de junio de 2023 a las 15.00 horas en el Palacio de Congresos de Lourdes.

Con Tradd, cantante tenor y desfile de moda.

Precios :

– adulto : 10?

– niño : 6?

Para más información, póngase en contacto con nosotros en la dirección que figura más abajo.

Vision Fly präsentiert die Show « Les Floridiens » am Sonntag, den 25. Juni 2023 um 15 Uhr im Palais des Congrès in Lourdes.

Mit Tradd, Tenorsänger und Modenschau.

Preise:

– erwachsener: 10?

– kind: 6?

Weitere Informationen finden Sie unter den unten angegebenen Kontaktdaten.

