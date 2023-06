Conférence musicale à la médiathèque LOURDES Lourdes, 24 juin 2023, Lourdes.

Lourdes,Hautes-Pyrénées

Le samedi 24 juin à partir de 14h, participez à la conférence musicale « Son nom est Bond, James Bond… » à la médiathèque de Lourdes !

A l’occasion des 70 ans de la création de James Bond par l’écrivain Ian Fleming dans le roman Casino Royale, Ferdinand Doumerc nous convie à (re)découvrir la richesse de l’univers musical bondien et sa quantité impressionnante de tubes, en alternant écoutes des versions originales, reprises, analyses et anecdotes en tout genre !

Entrée libre et gratuite

Durée : 1h30 environ.

2023-06-24 à 14:00:00 ; fin : 2023-06-24 . .

LOURDES Place du Champ Commun

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie



On Saturday, June 24th from 2pm, take part in the musical conference « Son nom est Bond, James Bond? » at the Lourdes multimedia library!

To mark the 70th anniversary of the creation of James Bond by writer Ian Fleming in the novel Casino Royale, Ferdinand Doumerc invites us to (re)discover the richness of the Bond musical universe and its impressive number of hits, alternating between listening to original versions, covers, analyses and anecdotes of all kinds!

Free admission

Duration: approx. 1h30

El sábado 24 de junio a partir de las 14:00, participe en la conferencia musical « Son nom est Bond, James Bond? » en la biblioteca multimedia de Lourdes

Con motivo del 70 aniversario de la creación de James Bond por el escritor Ian Fleming en la novela Casino Royale, Ferdinand Doumerc nos invita a (re)descubrir la riqueza del universo musical Bond y su impresionante número de éxitos, ¡alternando la escucha de las versiones originales, versiones, análisis y anécdotas de todo tipo!

Entrada gratuita

Duración: 1h30 aprox

Nehmen Sie am Samstag, den 24. Juni ab 14 Uhr an der musikalischen Konferenz « Sein Name ist Bond, James Bond? » in der Mediathek von Lourdes teil!

Anlässlich des 70. Jahrestages der Erfindung von James Bond durch den Schriftsteller Ian Fleming in seinem Roman Casino Royale lädt Ferdinand Doumerc uns ein, das reiche musikalische Universum von Bond und seine beeindruckende Anzahl an Hits (wieder) zu entdecken. Dabei werden sich Originalversionen, Coverversionen, Analysen und Anekdoten aller Art abwechseln!

Freier Eintritt

Dauer: ca. 1,5 Stunden

Mise à jour le 2023-06-02 par OT de Lourdes|CDT65