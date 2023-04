Fête de l’Immaculée Conception 1 avenue Monseigneur Théas, 8 décembre 2023, Lourdes.

Le 8 décembre 2023, Lourdes célèbre l’Immaculée Conception au Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes..

1 avenue Monseigneur Théas LOURDES

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie



On December 8, 2023, Lourdes celebrates the Immaculate Conception at the Shrine of Our Lady of Lourdes.

El 8 de diciembre de 2023, Lourdes celebra la Inmaculada Concepción en el Santuario de Nuestra Señora de Lourdes.

Am 8. Dezember 2023 wird in Lourdes die Unbefleckte Empfängnis im Heiligtum Notre-Dame de Lourdes gefeiert.

