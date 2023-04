Conférence Appel d’Air « Introduction et réintroduction de la faune sauvage dans les Pyrénées » Au Palais des Congrès de Lourdes, 16 novembre 2023, Lourdes.

Conférence Appel d’Air « Introduction et réintroduction de la faune sauvage dans les Pyrénées » par Christian Arthur le jeudi 16 novembre 2023 à 18 h au Cinéma Le Palais – Lourdes.

Christian Arthur, ancien responsable scientifique Faune du parc national des Pyrénées, présente la pertinence de l’introduction et de la réintroduction de la faune sauvage, outils de la conservation de la biodiversité. La place de la décision politique pour cette préservation sera aussi abordée.

Entrée libre.

* Cycle de Conférences « Appel d’Air »

Cycle de conférences, causeries qui libèrent les esprits, qui racontent des histoires et qui se déploient dans les airs par-delà le Château fort – Musée Pyrénéen..

Au Palais des Congrès de Lourdes Avenue Maréchal Foch

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie



Appel d’Air conference « Introduction and reintroduction of wildlife in the Pyrenees » by Christian Arthur on Thursday, November 16, 2023 at 6 pm at the Cinema Le Palais – Lourdes.

Christian Arthur, former head of wildlife science at the Pyrenees National Park, will present the relevance of the introduction and reintroduction of wildlife as a tool for the conservation of biodiversity. The role of political decisions in this preservation will also be discussed.

Free admission.

* Cycle of Conferences « Appel d’Air

Cycle of conferences, talks that liberate the spirits, tell stories and spread out in the air beyond the Château fort – Musée Pyrénéen.

Conferencia Appel d’Air « Introducción y reintroducción de la fauna salvaje en los Pirineos » por Christian Arthur el jueves 16 de noviembre de 2023 a las 18h en el Cinéma Le Palais – Lourdes.

Christian Arthur, antiguo responsable científico de fauna salvaje en el Parque Nacional de los Pirineos, presentará la relevancia de la introducción y reintroducción de fauna salvaje como herramienta para la conservación de la biodiversidad. También se debatirá el papel de las decisiones políticas en esta conservación.

Entrada gratuita.

* Ciclo de conferencias « Appel d’Air

Ciclo de conferencias, charlas que liberan la mente, que cuentan historias y que se extienden en el aire más allá del Château fort – Musée Pyrénéen.

Appel d’Air-Konferenz « Einführung und Wiedereinführung von Wildtieren in den Pyrenäen » von Christian Arthur am Donnerstag, den 16. November 2023 um 18 Uhr im Cinema Le Palais – Lourdes.

Christian Arthur, ehemaliger wissenschaftlicher Leiter Fauna des Nationalparks Pyrenäen, erläutert die Relevanz der Einführung und Wiedereinführung von Wildtieren als Instrumente zur Erhaltung der Artenvielfalt. Der Stellenwert der politischen Entscheidung für diese Erhaltung wird ebenfalls diskutiert.

Eintritt frei.

* Vortragsreihe « Appel d’Air » (Luftzug)

Vortragsreihe, Plaudereien, die den Geist befreien, Geschichten erzählen und sich über die Festung – Pyrenäenmuseum hinaus in die Luft ausbreiten.

