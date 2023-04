Conférence Appel d’Air « Les 602 croix frontalières des Pyrénées » Au Palais des Congrès de Lourdes, 19 octobre 2023, Lourdes.

Conférence Appel d’Air « Les 602 croix frontalières des Pyrénées » par Jean-Paul Laborie le jeudi 19 octobre 2023 à 18 h au Cinéma Le Palais – Lourdes.

Jean-Paul Laborie, délégué à l’abornement franco-espagnol, nous présente les enjeux de l’établissement rigoureux de la frontière pyrénéenne, 602 croix gravées selon les accords issus du Traité des Pyrénées (1659).

Entrée libre.

* Cycle de Conférences « Appel d’Air »

Cycle de conférences, causeries qui libèrent les esprits, qui racontent des histoires et qui se déploient dans les airs par-delà le Château fort – Musée Pyrénéen..

2023-10-19 à 18:00:00 ; fin : 2023-10-19 . .

Au Palais des Congrès de Lourdes Avenue Maréchal Foch

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie



Appel d’Air conference « The 602 border crosses of the Pyrenees » by Jean-Paul Laborie on Thursday, October 19, 2023 at 6 pm at the Cinema Le Palais – Lourdes.

Jean-Paul Laborie, delegate to the Franco-Spanish border, presents the stakes of the rigorous establishment of the Pyrenean border, 602 crosses engraved according to the agreements resulting from the Pyrenean Treaty (1659).

Free entrance.

* Cycle of Conferences « Appel d’Air

Cycle of conferences, talks that liberate the spirits, that tell stories and that spread in the air beyond the Castle – Pyrenean Museum.

Conferencia Appel d’Air « Los 602 pasos fronterizos de los Pirineos » por Jean-Paul Laborie el jueves 19 de octubre de 2023 a las 18h en el Cinéma Le Palais – Lourdes.

Jean-Paul Laborie, delegado para la frontera franco-española, presentará las cuestiones relacionadas con el establecimiento riguroso de la frontera pirenaica, 602 cruces grabadas según los acuerdos del Tratado de los Pirineos (1659).

Entrada gratuita.

* Ciclo de Conferencias « Appel d’Air

Ciclo de conferencias, charlas que liberan la mente, que cuentan historias y que se extienden en el aire más allá del Castillo-Museo de los Pirineos.

Appel d’Air-Konferenz « Die 602 Grenzkreuze der Pyrenäen » von Jean-Paul Laborie am Donnerstag, den 19. Oktober 2023 um 18 Uhr im Cinema Le Palais – Lourdes.

Jean-Paul Laborie, Delegierter für die französisch-spanische Grenzziehung, stellt uns die Herausforderungen der strengen Festlegung der Pyrenäengrenze vor, 602 Kreuze, die gemäß den aus dem Pyrenäenvertrag (1659) hervorgegangenen Vereinbarungen eingeritzt wurden.

Freier Eintritt.

* Vortragsreihe « Appel d’Air » (Luftruf)

Vortragsreihe, Plaudereien, die den Geist befreien, Geschichten erzählen und sich über die Festung – Pyrenäenmuseum hinaus in die Luft ausbreiten.

