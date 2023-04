Atelier approche du dessin au Château 25 rue du Fort, 13 septembre 2023, Lourdes.

Débutant ou peintre amateur, posez votre chevalet dans le jardin ou dans les salles du musée le mercredi 13 septembre 2023 de 14h à 17h !

Venez peindre ou vous initier au dessin sur les conseils avisés d’un artiste, Alain-Jacques Lévrier-Mussat.

Possibilité de prêt de chevalet et de matériel.

Le billet d’entrée au Château donne accès à l’activité – gratuit pour les abonnés.

Sur réservation aux coordonnées ci-dessous..

2023-09-13 à 14:00:00 ; fin : 2023-09-13 17:00:00. .

25 rue du Fort LOURDES

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie



Beginner or amateur painter, set up your easel in the garden or in the rooms of the museum on Wednesday, September 13, 2023 from 2:00 to 5:00 pm!

Come and paint or learn to draw under the guidance of an artist, Alain-Jacques Lévrier-Mussat.

Easel and equipment available for loan.

The entrance ticket to the Château gives access to the activity – free for subscribers.

Reservations required. Please contact us at the address below.

Tanto si es principiante como aficionado a la pintura, instale su caballete en el jardín o en las salas del museo el miércoles 13 de septiembre de 2023 de 14:00 a 17:00 horas

Venga a pintar o a aprender a dibujar con la ayuda de un artista, Alain-Jacques Lévrier-Mussat.

Caballete y material disponibles en préstamo.

La entrada al castillo da acceso a la actividad, gratuita para los abonados.

Sólo con reserva, póngase en contacto con nosotros en la dirección indicada más abajo.

Anfänger oder Hobbymaler, stellen Sie am Mittwoch, den 13. September 2023 von 14 bis 17 Uhr Ihre Staffelei im Garten oder in den Museumsräumen auf!

Malen Sie unter Anleitung des Künstlers Alain-Jacques Lévrier-Mussat oder lassen Sie sich in die Kunst des Zeichnens einführen.

Es besteht die Möglichkeit, eine Staffelei und Material auszuleihen.

Die Eintrittskarte für das Schloss berechtigt zur Teilnahme an der Aktivität – für Abonnenten kostenlos.

Mit Reservierung unter den unten angegebenen Kontaktdaten.

