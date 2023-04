Yoga famille au château fort 25 rue du fort, 19 août 2023, Lourdes.

Le château fort musée pyrénéen de Lourdes devient votre salle de yoga en plein air cet été ! Rendez-vous en famille pour découvrir le Yoga depuis ce lieu emblématique de Lourdes le 19 août 2023.

Un temps de bien-être à partager en famille dans un lieu unique. C’est l’occasion de faire découvrir le yoga aux plus jeunes. Poursuivez cette séance par une visite du site pour un instant familial inoubliable.

Accessible à partir de 5 ans même aux débutants. Les tapis peuvent être fournis.

Sur réservation aux coordonnées ci-dessous.

Le billet d’entrée au château donne droit à l’animation – gratuit pour les abonnés..

2023-08-19 à 10:00:00 ; fin : 2023-08-19 . .

25 rue du fort LOURDES

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie



The Pyrenean castle museum of Lourdes becomes your outdoor yoga room this summer! Come with your family to discover yoga from this emblematic place of Lourdes on August 19, 2023.

A time of well-being to share with your family in a unique place. This is an opportunity to introduce yoga to the youngest. Follow this session with a visit of the site for an unforgettable family moment.

Accessible from 5 years old even to beginners. Mats can be provided.

On reservation at the address below.

The entrance ticket to the castle entitles you to the animation – free for subscribers.

¡El castillo museo de los Pirineos de Lourdes se convierte en tu sala de yoga al aire libre este verano! Ven a descubrir el yoga en familia desde este lugar emblemático de Lourdes el 19 de agosto de 2023.

Un momento de bienestar para compartir en familia en un lugar único. Esta es una oportunidad para introducir el yoga a los más pequeños. Acompañe esta sesión con una visita al lugar para vivir un momento inolvidable en familia.

Accesible a partir de 5 años incluso para principiantes. Se pueden proporcionar colchonetas.

Sólo con reserva previa.

La entrada al castillo da derecho a la animación – gratuita para los abonados.

Die museale Pyrenäenfestung von Lourdes wird diesen Sommer zu Ihrem Yogaraum im Freien! Treffen Sie sich mit Ihrer Familie, um am 19. August 2023 von diesem symbolträchtigen Ort in Lourdes aus Yoga zu entdecken.

Eine Zeit des Wohlbefindens, die Sie mit Ihrer Familie an einem einzigartigen Ort teilen können. Dies ist die Gelegenheit, den Jüngsten Yoga näher zu bringen. Setzen Sie diese Sitzung mit einer Besichtigung des Ortes fort, um einen unvergesslichen Familienmoment zu erleben.

Zugänglich ab 5 Jahren, auch für Anfänger. Matten können zur Verfügung gestellt werden.

Reservierung unter den unten angegebenen Kontaktdaten erforderlich.

Die Eintrittskarte zum Schloss berechtigt zur Teilnahme an der Animation – kostenlos für Abonnenten.

