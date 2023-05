Marché nocturne LOURDES, 7 juillet 2023, Lourdes.

Allez à la rencontre des commerçants et artisans à l’occasion du marché nocturne le vendredi 7 juillet 2023 !

Rendez-vous autour et dans les Halles de Lourdes, sur la place du Champ Commun à partir de 17h..

2023-07-07 à 17:00:00 ; fin : 2023-07-07 22:30:00. .

LOURDES Place du Champ Commun

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie



Meet the merchants and artisans at the night market on Friday, July 7, 2023!

Meet around and in the Halles de Lourdes, on the Place du Champ Commun from 5pm.

Conozca a los comerciantes y artesanos del mercado nocturno del viernes 7 de julio de 2023

Reúnase alrededor y en las Halles de Lourdes, en la Place du Champ Commun a partir de las 17:00.

Treffen Sie die Händler und Handwerker beim Nachtmarkt am Freitag, dem 7. Juli 2023!

Treffen Sie sich ab 17 Uhr in und um Les Halles de Lourdes auf dem Place du Champ Commun.

Mise à jour le 2023-05-09 par OT de Lourdes|CDT65