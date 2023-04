Visites guidées en famille au château 25 rue du Fort, 5 juillet 2023, Lourdes.

Tous les mercredis en juillet et août, à 14h30, le Château fort -Musée pyrénéen vous propose une visite guidée ludique adaptée aux familles !

Suivez nos apprentis chevaliers et chevaleresses, arpentez le château accompagnés de votre guide et répondez aux énigmes et défis lancés par nos futurs chevaliers!

Une visite inoubliable pour petits et grands.

Durée de la visite: 45 minutes

Tarifs:

– Bon plan famille (2 adultes + 1 enfant 6-17 ans) : 16€ + 1€/personne pour la visite guidée.

– enfant : 3,50€ + 1€/personne pour la visite guidée.

– gratuit pour les abonnés.

Sur réservation aux coordonnées ci-dessous..

2023-07-05 à 14:30:00 ; fin : 2023-08-30 . .

25 rue du Fort LOURDES

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie



Every Wednesday in July and August, at 2:30 p.m., the Château Fort -Musée Pyrénéen offers you a fun guided tour adapted to families!

Follow our apprentice knights and knightesses, walk through the castle with your guide and answer the riddles and challenges set by our future knights!

An unforgettable visit for young and old.

Duration of the visit: 45 minutes

Price list:

– Good plan family (2 adults + 1 child 6-17 years old): 16? + 1?/person for the guided tour.

– child: 3,50? + 1?/person for the guided tour.

– free for subscribers.

On reservation at the address below.

Todos los miércoles de julio y agosto, a las 14.30 h, el Château Fort -Musée Pyrénéen ofrece una divertida visita guiada adaptada a las familias

Siga a nuestros aprendices de caballero y caballera, recorra el castillo acompañado por su guía y responda a las adivinanzas y desafíos que le propondrán nuestros futuros caballeros

Una visita inolvidable para grandes y pequeños.

Duración de la visita: 45 minutos

Lista de precios:

– Plan familiar (2 adultos + 1 niño de 6 a 17 años): 16? + 1?/persona por la visita guiada.

– niño: 3,50? + 1?/persona por la visita guiada.

– gratuito para abonados.

Es necesario reservar. Póngase en contacto con nosotros en la dirección indicada más abajo.

Jeden Mittwoch im Juli und August um 14:30 Uhr bietet Ihnen das Château fort -Musée pyrénéen eine spielerische Führung, die für Familien geeignet ist!

Folgen Sie unseren angehenden Rittern und Ritterinnen, durchstreifen Sie die Burg mit Ihrem Führer und lösen Sie die Rätsel und Herausforderungen unserer zukünftigen Ritter!

Ein unvergesslicher Besuch für Groß und Klein.

Dauer der Führung: 45 Minuten

Preise:

– Familienticket (2 Erwachsene + 1 Kind 6-17 Jahre): 16 Euro + 1 Person für die Führung.

– kinder: 3,50 ? + 1 Person für die Führung.

– kostenlos für Abonnenten.

Auf Reservierung unter den unten angegebenen Kontaktdaten.

Mise à jour le 2023-03-07 par OT de Lourdes|CDT65