Visites guidées « Les systèmes défensifs du château » 25 rue du Fort, 1 juillet 2023, Lourdes.

Allez à la découverte des systèmes de défense du Château de Lourdes et de

son histoire, depuis la légende de Charlemagne jusqu’à la création du musée pyrénéen, tous les lundis, jeudis, samedis et dimanches en juillet et août 2023.

Durée : 1h

Deux visites à 10h30 et 14h30.

Tarifs : 1€ de plus sur le prix du billet d’entrée au Château soit 8,50€ / Gratuit pour les abonnés..

2023-07-01 à 10:30:00 ; fin : 2023-08-31 . .

25 rue du Fort LOURDES

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie



Discover the defense systems of the Castle of Lourdes and its history

its history, from the legend of Charlemagne to the creation of the Pyrenean Museum, every Monday, Thursday, Saturday and Sunday in July and August 2023.

Duration : 1 hour

Two visits at 10:30 am and 2:30 pm.

Rates: 1? more on the price of the entrance ticket to the Castle, i.e. 8.50? / Free for subscribers.

Descubra los sistemas de defensa del castillo de Lourdes y su historia, de la leyenda de Carlomagno a la creación del Museo de los Pirineos

su historia, desde la leyenda de Carlomagno hasta la creación del Museo de los Pirineos, todos los lunes, jueves, sábados y domingos de julio y agosto de 2023.

Duración: 1 hora

Dos visitas a las 10:30 h y a las 14:30 h.

Precios: 1€ más sobre el precio de la entrada al Château, es decir, 8,50€ / Gratuito para los abonados.

Entdecken Sie die Verteidigungssysteme des Schlosses von Lourdes und seine Geschichte

seine Geschichte, von der Legende Karls des Großen bis zur Gründung des Pyrenäenmuseums, jeden Montag, Donnerstag, Samstag und Sonntag im Juli und August 2023.

Dauer: 1 Stunde

Zwei Führungen um 10:30 Uhr und 14:30 Uhr.

Eintrittspreise: 1? zusätzlich zum Eintrittspreis des Schlosses, d.h. 8,50? / Kostenlos für Abonnenten.

