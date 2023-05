Fêtes de Lourdes Avenue Maréchal Foch, 30 juin 2023, Lourdes.

Du 30 juin au 2 juillet 2023, venez revêtir les couleurs rouge et bleu de la ville pour faire la fête et vous amuser à l’occasion des fêtes de Lourdes !

Programme à venir prochainement !

Informations complémentaires aux coordonnées ci-dessous..

2023-06-30 à ; fin : 2023-07-02 . .

Avenue Maréchal Foch LOURDES

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie



From June 30 to July 2, 2023, come and wear the red and blue colors of the city to celebrate and have fun during the Lourdes festivities!

Program to come soon!

For more information, please contact us below.

Del 30 de junio al 2 de julio de 2023, venga a vestirse con los colores rojo y azul de la ciudad para celebrar y divertirse durante las fiestas de Lourdes

Programa próximamente

Para más información, póngase en contacto con nosotros

Vom 30. Juni bis zum 2. Juli 2023 können Sie sich in die roten und blauen Farben der Stadt hüllen, um anlässlich der Feierlichkeiten in Lourdes zu feiern und sich zu amüsieren!

Programm folgt in Kürze!

Weitere Informationen unter den unten angegebenen Kontaktdaten.

Mise à jour le 2023-05-09 par OT de Lourdes|CDT65