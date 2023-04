Fête de la musique En ville, 21 juin 2023, Lourdes.

Lourdes fête la musique ce 21 juin 2023 : « Faites la fête ! Faites de la musique ! »

Programme à venir prochainement.

Si pour vous la musique compte, et si participer vous tente, n’hésitez pas à contacter le service en charge de l’organisation, avant le vendredi 26 mai aux coordonnées ci-dessous !.

En ville LOURDES

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie



Lourdes celebrates music this June 21, 2023: « Celebrate! Make music! »

Program to come soon.

If music is important to you, and if you want to participate, do not hesitate to contact the service in charge of the organization, before Friday, May 26, at the address below!

Lourdes celebra la música el 21 de junio de 2023: « ¡Celebra! Haz música! »

Programa próximamente.

Si la música es importante para usted y desea participar, ¡no dude en ponerse en contacto con el departamento encargado de la organización antes del viernes 26 de mayo en la dirección que figura más abajo!

Lourdes feiert am 21. Juni 2023 die Musik: « Feiern Sie! Faites de la musique! »

Programm folgt in Kürze.

Wenn Ihnen Musik wichtig ist und Sie gerne mitmachen möchten, wenden Sie sich bitte bis Freitag, den 26. Mai, unter den unten angegebenen Kontaktdaten an die für die Organisation zuständige Abteilung!

