Conférence Appel d’Air « Lucien Briet, explorateur des Pyrénées françaises » Au Palais des Congrès de Lourdes, 15 juin 2023, Lourdes.

Nouvelle conférence Appel d’air au Palais des Congrès de Lourdes le jeudi 15 juin 2023 : Lisa Laporte vous présente « Lucien Briet, explorateur des Pyrénées françaises ».

Les Espagnols considèrent Lucien Briet comme un explorateur majeur des hautes sierras aragonaises. Lise Laporte, présidente de l’association Montagne Culture Avenir, nous expose qu’il fut aussi un explorateur assidu (et méconnu) de la région de Gèdre – Gavarnie, point de départ de toutes ses expéditions entre 1890 et 1911. Un nouveau Lucien Briet, à découvrir.

Entrée libre.

* Cycle de Conférences « Appel d’Air »

Cycle de conférences, causeries qui libèrent les esprits, qui racontent des histoires et qui se déploient dans les airs par-delà le Château fort – Musée Pyrénéen..

2023-06-15 à 18:00:00 ; fin : 2023-06-15 . .

Au Palais des Congrès de Lourdes Avenue Maréchal Foch

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie



New Appel d’air conference at the Palais des Congrès in Lourdes on Thursday, June 15, 2023: Lisa Laporte presents « Lucien Briet, explorer of the French Pyrenees ».

The Spanish consider Lucien Briet as a major explorer of the high Aragonese Sierras. Lise Laporte, president of the association Montagne Culture Avenir, shows us that he was also an assiduous (and unknown) explorer of the region of Gèdre – Gavarnie, starting point of all his expeditions between 1890 and 1911. A new Lucien Briet, to discover.

Free entrance.

* Cycle of Conferences « Appel d’Air

Cycle of conferences, talks that liberate the spirits, that tell stories and that are deployed in the air beyond the Castle – Pyrenean Museum.

Nueva conferencia Appel d’air en el Palacio de Congresos de Lourdes el jueves 15 de junio de 2023: Lisa Laporte presenta « Lucien Briet, explorador de los Pirineos franceses ».

Los españoles consideran a Lucien Briet como un gran explorador de las altas sierras aragonesas. Lise Laporte, presidenta de la asociación Montagne Culture Avenir, nos cuenta que también fue un asiduo (y desconocido) explorador de la región de Gèdre – Gavarnie, punto de partida de todas sus expediciones entre 1890 y 1911. Un nuevo Lucien Briet, por descubrir.

Entrada gratuita.

* Ciclo de conferencias « Appel d’Air

Ciclo de conferencias, charlas que liberan los espíritus, cuentan historias y se extienden en el aire más allá del Château Fort – Musée Pyrénéen.

Neuer Vortrag Appel d’air im Palais des Congrès in Lourdes am Donnerstag, den 15. Juni 2023 : Lisa Laporte stellt Ihnen « Lucien Briet, Explorateur des Pyrénées françaises » vor.

Die Spanier betrachten Lucien Briet als bedeutenden Erforscher der hohen Sierras von Aragonien. Lise Laporte, Vorsitzende des Vereins Montagne Culture Avenir, legt dar, dass er auch ein eifriger (und verkannter) Erforscher der Region Gèdre – Gavarnie war, dem Ausgangspunkt all seiner Expeditionen zwischen 1890 und 1911. Ein neuer Lucien Briet, den es zu entdecken gilt.

Freier Eintritt.

* Vortragsreihe « Appel d’Air » (Luftruf)

Vortragsreihe, Plaudereien, die den Geist befreien, Geschichten erzählen und sich über die Festung – Pyrenäenmuseum hinaus in die Luft ausbreiten.

