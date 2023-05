Les rendez-vous ciné « Art & Essai » Au cinéma Le Palais, 23 mai 2023, Lourdes.

Le cinéma Le Palais vous accueille au centre-ville de Lourdes, en face des halles, dans une salle à la capacité de 450 places. En partenariat avec Le Parvis, scène nationale Tarbes Pyrénées, le cinéma Art & essai est à l’honneur.

Ainsi, la programmation « culture et société » offre la possibilité de découvrir les cinématographies du monde entier.

Deux séances hebdomadaires sont proposées : les mardis et vendredis à 20 h.

>> Mardi 23 mai 2023 : « Quand tu seras grand »

Comédie dramatique de Andrea Bescond, Eric Metayer / France

avec Vincent Macaigne, Aïssa Maïga, Evelyne Istria

Durée : 1 h 39

Yannick est aide-soignant dans une maison de retraite. Entre pression permanente et restrictions budgétaires, il fait face aux manques de moyens avec une bonne humeur contagieuse. Mais lorsqu’on lui impose de partager le réfectoire avec une classe d’enfants, la situation se complique. Leur arrivée ainsi que celle de son animatrice, Aude, va bousculer le quotidien de tous et surtout des résidents…

Tarif unique pour toutes les séances : 6 €.

2023-05-23 à 20:00:00

Au cinéma Le Palais LOURDES

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie



The cinema Le Palais welcomes you in the city center of Lourdes, in front of the market hall, in a room with a capacity of 450 seats. In partnership with Le Parvis, Tarbes Pyrenees national stage, the Art & Essai cinema is honored.

Thus, the « culture and society » program offers the possibility of discovering cinematographies from all over the world.

Two weekly screenings are proposed: Tuesdays and Fridays at 8 pm.

>> Tuesday, May 23, 2023: « When you grow up »

Dramatic comedy by Andrea Bescond, Eric Metayer / France

with Vincent Macaigne, Aïssa Maïga, Evelyne Istria

Running time: 1 h 39

Yannick is a caregiver in a retirement home. Between permanent pressure and budgetary restrictions, he faces the lack of means with a contagious good mood. But when he is forced to share the dining room with a class of children, the situation becomes complicated. Their arrival, as well as that of his hostess, Aude, will shake up the daily life of everyone, especially the residents…

Single price for all the sessions : 6 ?

El cine Le Palais le da la bienvenida en el centro de Lourdes, frente al mercado cubierto, en una sala de 450 plazas. En colaboración con Le Parvis, el escenario nacional de los Pirineos de Tarbes, el cine Art & Essai ocupa un lugar privilegiado.

El programa « cultura y sociedad » ofrece la posibilidad de descubrir películas de todo el mundo.

Se ofrecen dos proyecciones semanales: martes y viernes a las 20.00 horas.

>> Martes 23 de mayo de 2023: « De mayor »

Comedia dramática de Andrea Bescond, Eric Metayer / Francia

con Vincent Macaigne, Aïssa Maïga, Evelyne Istria

Duración: 1 hora 39 minutos

Yannick es auxiliar de enfermería en una residencia de ancianos. Entre la presión permanente y las restricciones presupuestarias, afronta la falta de medios con un buen humor contagioso. Pero cuando se ve obligado a compartir el comedor con una clase de niños, la situación se complica. Su llegada, así como la de su anfitriona, Aude, sacudirá la vida cotidiana de todos, especialmente de los residentes…

Precio único para todas las sesiones: 6 ?

Das Kino Le Palais empfängt Sie im Stadtzentrum von Lourdes, gegenüber den Markthallen, in einem Saal mit 450 Plätzen. In Partnerschaft mit Le Parvis, scène nationale Tarbes Pyrénées, steht hier das Arthouse-Kino im Vordergrund.

So bietet das Programm « Kultur und Gesellschaft » die Möglichkeit, die Filmkunst der ganzen Welt zu entdecken.

Es werden zwei Vorstellungen pro Woche angeboten: dienstags und freitags um 20 Uhr.

>> Dienstag, 23. Mai 2023: « Wenn du groß bist »

Drama-Komödie von Andrea Bescond, Eric Metayer / Frankreich

mit Vincent Macaigne, Aïssa Maïga, Evelyne Istria

Dauer: 1 Std. 39

Yannick ist Pflegehelfer in einem Altenheim. Zwischen ständigem Druck und Budgetkürzungen begegnet er dem Mangel an Mitteln mit ansteckend guter Laune. Als er jedoch den Speisesaal mit einer Klasse von Kindern teilen muss, wird die Situation kompliziert. Deren Ankunft und die der Betreuerin Aude bringen den Alltag aller und vor allem der Bewohner durcheinander…

Einheitspreis für alle Vorstellungen: 6 ?

