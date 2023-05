Les rendez-vous ciné « Art & Essai » Au cinéma Le Palais, 19 mai 2023, Lourdes.

Le cinéma Le Palais vous accueille au centre-ville de Lourdes, en face des halles, dans une salle à la capacité de 450 places. En partenariat avec Le Parvis, scène nationale Tarbes Pyrénées, le cinéma Art & essai est à l’honneur.

Ainsi, la programmation « culture et société » offre la possibilité de découvrir les cinématographies du monde entier.

Deux séances hebdomadaires sont proposées : les mardis et vendredis à 20 h.

Au programme :

>> Vendredi 19 mai 2023 : « Burning days »

Drame, Thriller de Emin Alper / Turquie

avec Selahattin Paşalı, Ekin Koç, Erol Babaoğlu

Version originale sous titrée en français / Durée : 2 h 08

Emre, un jeune procureur déterminé et inflexible, vient d’être nommé dans une petite ville reculée de Turquie. À peine arrivé, il se heurte aux notables locaux bien décidés à défendre leurs privilèges par tous les moyens, même les plus extrêmes.

Tarif unique pour toutes les séances : 6 €.

2023-05-19 à 20:00:00 ; fin : 2023-05-19 . .

Au cinéma Le Palais LOURDES

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie



The cinema Le Palais welcomes you in the city center of Lourdes, in front of the market hall, in a room with a capacity of 450 seats. In partnership with Le Parvis, Tarbes Pyrenees national stage, the Art & Essai cinema is honored.

Thus, the « culture and society » program offers the possibility of discovering cinematographies from all over the world.

Two weekly screenings are proposed: Tuesdays and Fridays at 8 pm.

On the program:

>> Friday, May 19, 2023: « Burning days »

Drama, Thriller by Emin Alper / Turkey

starring Selahattin Pa?al? with Ekin Koç, Erol Babao?lu

Original version with French subtitles / Running time: 2:08

Emre, a young, determined and unyielding prosecutor, has just been appointed to a small remote town in Turkey. As soon as he arrives, he comes up against the local notables who are determined to defend their privileges by all means, even the most extreme.

Single price for all screenings : 6 ?

El cine Le Palais le da la bienvenida en el centro de la ciudad de Lourdes, frente al mercado cubierto, en una sala con capacidad para 450 butacas. En colaboración con Le Parvis, el escenario nacional de los Pirineos de Tarbes, el cine Art & Essai ocupa un lugar privilegiado.

El programa « cultura y sociedad » ofrece la posibilidad de descubrir películas de todo el mundo.

Se ofrecen dos proyecciones semanales: martes y viernes a las 20.00 horas.

En el programa:

>> Viernes 19 de mayo de 2023: « Burning days

Drama, Thriller de Emin Alper / Turquía

protagonizada por Selahattin Pa?al, Ekin Koç, Erol Babao?lu

Versión original con subtítulos en francés / Duración: 2:08

Emre, un joven fiscal decidido e inflexible, acaba de ser destinado a un pequeño y remoto pueblo de Turquía. Nada más llegar, se topa con los notables del lugar, decididos a defender sus privilegios por todos los medios, incluso los más extremos.

Precio único para todas las proyecciones: 6 ?

Das Kino Le Palais empfängt Sie im Stadtzentrum von Lourdes, gegenüber den Markthallen, in einem Saal mit 450 Plätzen. In Partnerschaft mit Le Parvis, scène nationale Tarbes Pyrénées, steht hier das Arthouse-Kino im Vordergrund.

So bietet das Programm « Kultur und Gesellschaft » die Möglichkeit, die Filmkunst der ganzen Welt zu entdecken.

Es werden zwei Vorstellungen pro Woche angeboten: dienstags und freitags um 20 Uhr.

Auf dem Programm stehen:

>> Freitag, 19. Mai 2023: « Burning days »

Drama, Thriller von Emin Alper / Türkei

mit Selahattin Pa?al?, Ekin Koç, Erol Babao?lu

Originalfassung mit deutschen Untertiteln / Dauer: 2 Stunden 08 Minuten

Emre, ein junger, entschlossener und unnachgiebiger Staatsanwalt, wurde gerade in einer abgelegenen türkischen Kleinstadt ernannt. Kaum angekommen, gerät er mit den örtlichen Honoratioren aneinander, die fest entschlossen sind, ihre Privilegien mit allen Mitteln, auch den extremsten, zu verteidigen.

Einheitspreis für alle Vorstellungen: 6 ?

Mise à jour le 2023-05-09 par OT de Lourdes|CDT65