Conférence « Lourdes : un lieu unique au monde de guérisons reconnues par la Science et la Religion » 5 place de la Merlasse, 17 mai 2023, Lourdes.

Le mercredi 17 mai 2023, suivez deux conférences données par Marie Christine et François Bezard à l’occasion de la sortie du livre « Les effets bénéfiques sur la santé, le bien-être et l’évolution spirituelle des sanctuaires de Lourdes et Bétharram » à l’hôtel Astrid à Lourdes.

> à 15h : Conférence « Lourdes : un lieu unique au monde de guérisons reconnues par la Science et la Religion ».

Depuis 1858, le sanctuaire de Lourdes a enregistré 7500 guérisons déclarées et 70 authentifiées par la Science et la Religion. C’est le seul sanctuaire au monde où autant de guérisons se manifestent et font l’objet d’un protocole d’étude long et rigoureux. En effet, médecins spécialistes du monde entier et religieux catholiques dont l’évêque du diocèse examinent très sérieusement le cas du malade avant de reconnaitre la guérison. Nous vous proposons de vous expliquer ce processus qui permet de mieux comprendre la renommée mondiale du sanctuaire dans ce domaine.

Sur réservation aux coordonnées ci-dessous. Tarif unique : 5€

> à 18h : Conférence « Lourdes : un lieu unique au monde de guérisons par la Foi et la présence d’énergies exceptionnelles ».

Depuis 1858, le sanctuaire de Lourdes attire tous les ans des millions de pèlerins et visiteurs et 70 guérisons y ont été reconnues par la Science et la Religion. C’est aussi le seul sanctuaire au monde qui permet d’accueillir et d’accompagner autant de personnes malades et/ou handicapées par son service de l’Hospitalité particulièrement. La Foi explique cette renommée mais aussi, et c’est lié, l’existence sur ce lieu d’énergies cosmotelluriques, venant du Ciel (le Père) et de la Terre (la Mère), très bénéfiques pour l’être humain. Nous vous proposons de découvrir ces différents aspects afin de mieux comprendre l’atmosphère d’amour, de paix, de fraternité qui règne dans le sanctuaire.

Sur réservation aux coordonnées ci-dessous. Tarif unique : 5€.

2023-05-17 à 15:00:00 ; fin : 2023-05-17 16:30:00. EUR.

5 place de la Merlasse LOURDES

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie



On Wednesday, May 17, 2023, follow two conferences given by Marie Christine and François Bezard on the occasion of the release of the book « The beneficial effects on health, well-being and spiritual evolution of the sanctuaries of Lourdes and Betharram » at the Hotel Astrid in Lourdes.

> At 3:00 p.m.: Conference « Lourdes: a unique place in the world of cures recognized by Science and Religion ».

Since 1858, the sanctuary of Lourdes has recorded 7500 declared cures and 70 authenticated by Science and Religion. It is the only shrine in the world where so many healings are reported and are subject to a long and rigorous study protocol. In fact, specialist doctors from all over the world and Catholic religious, including the bishop of the diocese, examine the patient’s case very seriously before recognizing the cure. We propose to explain this process to you, which allows you to better understand the worldwide fame of the sanctuary in this field.

On reservation at the address below. Single price: 5?

> At 6 pm : Conference » Lourdes : a unique place in the world of healings by faith and the presence of exceptional energies « .

Since 1858, the sanctuary of Lourdes has attracted millions of pilgrims and visitors every year and 70 cures have been recognized by Science and Religion. It is also the only shrine in the world that can welcome and accompany so many sick and/or handicapped people, especially through its Hospitality service. Faith explains this reputation, but also, and this is related, the existence of cosmotelluric energies in this place, coming from Heaven (the Father) and Earth (the Mother), which are very beneficial for human beings. We suggest you discover these different aspects in order to better understand the atmosphere of love, peace and brotherhood that reigns in the sanctuary.

On reservation at the address below. Single price: 5?

El miércoles 17 de mayo de 2023, siga las dos conferencias de Marie Christine y François Bezard con motivo de la publicación del libro « Los efectos benéficos sobre la salud, el bienestar y la evolución espiritual de los santuarios de Lourdes y Betharram » en el hotel Astrid de Lourdes.

> A las 15:00 h: Conferencia « Lourdes: un lugar único en el mundo de las curaciones reconocidas por la Ciencia y la Religión ».

Desde 1858, el santuario de Lourdes ha registrado 7500 curaciones declaradas y 70 autentificadas por la Ciencia y la Religión. Es el único santuario del mundo en el que se registran tantas curaciones, sometidas a un largo y riguroso protocolo de estudio. De hecho, médicos especialistas de todo el mundo y religiosos católicos, entre ellos el obispo de la diócesis, examinan muy seriamente el caso del paciente antes de reconocer la curación. Le proponemos explicarle este proceso, que le permitirá comprender mejor la fama mundial del santuario en este campo.

Sólo con reserva previa. Tarifa única: 5?

> A las 18:00 h: Conferencia « Lourdes: un lugar único en el mundo para la curación por la fe y la presencia de energías excepcionales ».

Desde 1858, el santuario de Lourdes atrae cada año a millones de peregrinos y visitantes y 70 curaciones han sido reconocidas por la Ciencia y la Religión. También es el único santuario del mundo que puede acoger y acompañar a tantos enfermos y/o minusválidos, especialmente a través de su servicio de Hospitalidad. La fe explica esta reputación, pero también, y esto va unido, la existencia en este lugar de energías cosmotelúricas, procedentes del Cielo (el Padre) y de la Tierra (la Madre), muy beneficiosas para el ser humano. Le proponemos que descubra estos diferentes aspectos para comprender mejor la atmósfera de amor, paz y fraternidad que reina en el santuario.

Es necesario reservar. Póngase en contacto con nosotros en la dirección indicada más abajo. Precio único: 5?

Folgen Sie am Mittwoch, den 17. Mai 2023, zwei Vorträgen von Marie Christine und François Bezard anlässlich der Veröffentlichung des Buches « Les effets bénéfiques sur la santé, le bien-être et l’évolution spirituelle des sanctuaires de Lourdes et Bétharram » (Die positiven Auswirkungen der Heiligtümer von Lourdes und Betharram auf die Gesundheit, das Wohlbefinden und die spirituelle Entwicklung) im Hotel Astrid in Lourdes.

> um 15.00 Uhr: Vortrag « Lourdes: ein weltweit einzigartiger Ort der von Wissenschaft und Religion anerkannten Heilungen ».

Seit 1858 hat der Wallfahrtsort Lourdes 7500 gemeldete und 70 von Wissenschaft und Religion beglaubigte Heilungen verzeichnet. Es ist das einzige Heiligtum der Welt, in dem so viele Heilungen auftreten und Gegenstand eines langen und strengen Untersuchungsprotokolls sind. Fachärzte aus der ganzen Welt und katholische Geistliche, einschließlich des Bischofs der Diözese, untersuchen den Fall des Kranken sehr gründlich, bevor sie die Heilung anerkennen. Wir möchten Ihnen diesen Prozess erläutern und Ihnen helfen, den weltweiten Ruf des Heiligtums in diesem Bereich besser zu verstehen.

Reservierung unter den unten angegebenen Kontaktdaten erforderlich. Einheitspreis: 5?

> 18:00 Uhr: Vortrag « Lourdes: Ein weltweit einzigartiger Ort der Glaubensheilung und der Präsenz außergewöhnlicher Energien ».

Seit 1858 zieht der Wallfahrtsort Lourdes jedes Jahr Millionen von Pilgern und Besuchern an und 70 Heilungen wurden von der Wissenschaft und der Religion anerkannt. Es ist auch der einzige Wallfahrtsort der Welt, der es ermöglicht, so viele kranke und/oder behinderte Menschen aufzunehmen und zu betreuen, insbesondere durch seinen Hospitality Service. Der Glaube erklärt diesen Ruf, aber auch, und damit verbunden, die Existenz kosmotellurischer Energien, die vom Himmel (dem Vater) und von der Erde (der Mutter) kommen und für den Menschen sehr wohltuend sind. Wir schlagen Ihnen vor, diese verschiedenen Aspekte zu entdecken, um die Atmosphäre der Liebe, des Friedens und der Brüderlichkeit, die in diesem Heiligtum herrscht, besser zu verstehen.

Reservierung unter den unten angegebenen Kontaktdaten erforderlich. Einheitspreis: 5?

Mise à jour le 2023-04-05 par OT de Lourdes|CDT65