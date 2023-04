Compétition au Golf de Lourdes Au golf de Lourdes, 16 mai 2023, Lourdes.

Le Golf de Lourdes accueille une compétition régionale du 16 au 17 mai 2023 !

Informations à venir prochainement et via les liens et coordonnées ci-dessous..

2023-05-16 à ; fin : 2023-05-17 . .

Au golf de Lourdes Chemin du Lac

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie



The Golf de Lourdes will host a regional competition from May 16th to 17th 2023!

Information to come soon and via the links and contact information below.

¡El Golf de Lourdes acogerá una competición regional del 16 al 17 de mayo de 2023!

Pronto recibirá información a través de los enlaces y datos de contacto que figuran a continuación.

Der Golfplatz von Lourdes ist Gastgeber eines regionalen Wettbewerbs vom 16. bis 17. Mai 2023!

Informationen folgen in Kürze und über die unten stehenden Links und Kontaktdaten.

Mise à jour le 2023-01-12 par OT de Lourdes|CDT65