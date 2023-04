Les rendez-vous ciné « Art & Essai » Au cinéma Le Palais, 9 mai 2023, Lourdes.

Le cinéma Le Palais vous accueille au centre-ville de Lourdes, en face des halles, dans une salle à la capacité de 450 places. En partenariat avec Le Parvis, scène nationale Tarbes Pyrénées, le cinéma Art & essai est à l’honneur.

Ainsi, la programmation « culture et société » offre la possibilité de découvrir les cinématographies du monde entier.

Deux séances hebdomadaires sont proposées : les mardis et vendredis à 20 h.

Au programme :

>> Mardi 09 mai à 20h : « La conférence »

Drame, Historique de Matti Geschonneck – Allemangne

avec Philipp Hochmair, Johannes Allmayer, Maximilian Brückner

Durée : 1 h 48 – Version originale sous titrée en français.

Au matin du 20 janvier 1942, une quinzaine de dignitaires du IIIe Reich se retrouvent dans une villa cossue, conviés par Reinhard Heydrich à une mystérieuse conférence. Ils en découvrent le motif à la dernière minute : ces représentants de la Waffen SS ou du Parti, fonctionnaires des différents ministères, émissaires des provinces conquises, apprennent qu’ils devront s’être mis d’accord avant midi sur un plan d’élimination du peuple juif, appelé Solution Finale. Deux heures durant vont alors se succéder débats, manœuvres et jeux de pouvoir, autour de ce qui fera basculer dans la tragédie des millions de destins.

Tarif unique pour toutes les séances : 6 €.

Au cinéma Le Palais LOURDES

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie



The cinema Le Palais welcomes you in the city center of Lourdes, in front of the market hall, in a room with a capacity of 450 seats. In partnership with Le Parvis, Tarbes Pyrenees national stage, the Art & Essai cinema is honored.

Thus, the « culture and society » program offers the possibility of discovering cinematographies from all over the world.

Two weekly screenings are proposed: Tuesdays and Fridays at 8 pm.

On the program:

>> Tuesday, May 09 at 8:00 pm: « The Conference »

Drama, Historical by Matti Geschonneck – Germany

with Philipp Hochmair, Johannes Allmayer, Maximilian Brückner

Duration: 1 h 48 – Original version with French subtitles.

On the morning of January 20, 1942, fifteen or so dignitaries of the Third Reich meet in a plush villa, invited by Reinhard Heydrich to a mysterious conference. They discover the reason at the last minute: these representatives of the Waffen SS or the Party, officials from the various ministries, emissaries from the conquered provinces, learn that they will have to agree before noon on a plan to eliminate the Jewish people, called the Final Solution. For two hours, debates, maneuvers and power plays follow one another, around what will tip millions of destinies into tragedy.

Single price for all sessions: 6 ?

El cine Le Palais le da la bienvenida en el centro de Lourdes, frente al mercado cubierto, en una sala de 450 plazas. En colaboración con Le Parvis, el escenario nacional de los Pirineos de Tarbes, el cine Art & Essai ocupa un lugar privilegiado.

El programa « cultura y sociedad » ofrece la posibilidad de descubrir películas de todo el mundo.

Se ofrecen dos proyecciones semanales: martes y viernes a las 20.00 horas.

En el programa:

>> Martes 09 de mayo a las 20h: « La Conferencia »

Drama, Histórico de Matti Geschonneck – Alemania

con Philipp Hochmair, Johannes Allmayer, Maximilian Brückner

Duración: 1 h 48 – Versión original con subtítulos en francés.

En la mañana del 20 de enero de 1942, una quincena de dignatarios del Tercer Reich se reúnen en una lujosa villa, invitados por Reinhard Heydrich a una misteriosa conferencia. Descubren el motivo en el último momento: estos representantes de las Waffen SS o del Partido, funcionarios de los distintos ministerios, emisarios de las provincias conquistadas, se enteran de que tendrán que ponerse de acuerdo antes del mediodía sobre un plan de eliminación del pueblo judío, llamado la Solución Final. Durante dos horas, se suceden los debates, las maniobras y los juegos de poder, en torno a lo que inclinará millones de destinos hacia la tragedia.

Precio único para todas las sesiones: 6 ?

Das Kino Le Palais empfängt Sie im Stadtzentrum von Lourdes, gegenüber den Markthallen, in einem Saal mit 450 Plätzen. In Partnerschaft mit Le Parvis, scène nationale Tarbes Pyrénées, steht hier das Arthouse-Kino im Vordergrund.

So bietet das Programm « Kultur und Gesellschaft » die Möglichkeit, die Filmkunst der ganzen Welt zu entdecken.

Es werden zwei Vorstellungen pro Woche angeboten: dienstags und freitags um 20 Uhr.

Auf dem Programm stehen:

>> Dienstag, 09. Mai um 20 Uhr: « Die Konferenz »

Drama, Historisch von Matti Geschonneck – Deutschland

mit Philipp Hochmair, Johannes Allmayer, Maximilian Brückner

Dauer: 1 Std. 48 Min. – Originalfassung mit französischen Untertiteln.

Am Morgen des 20. Januar 1942 treffen sich etwa 15 Würdenträger des Dritten Reiches in einer wohlhabenden Villa, die von Reinhard Heydrich zu einer mysteriösen Konferenz eingeladen wurden. Die Vertreter der Waffen-SS und der Partei, Beamte aus verschiedenen Ministerien und Abgesandte aus den eroberten Provinzen erfahren, dass sie sich bis zum Mittag auf einen Plan zur Vernichtung des jüdischen Volkes, die sogenannte Endlösung, einigen müssen. Zwei Stunden lang werden Debatten, Manöver und Machtspiele um das Thema geführt, das Millionen von Schicksalen in die Tragödie stürzen wird.

Einheitspreis für alle Vorstellungen: 6 ?

