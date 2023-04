Les rendez-vous ciné « Art & Essai » Au cinéma Le Palais, 5 mai 2023, Lourdes.

Le cinéma Le Palais vous accueille au centre-ville de Lourdes, en face des halles, dans une salle à la capacité de 450 places. En partenariat avec Le Parvis, scène nationale Tarbes Pyrénées, le cinéma Art & essai est à l’honneur.

Ainsi, la programmation « culture et société » offre la possibilité de découvrir les cinématographies du monde entier.

Deux séances hebdomadaires sont proposées : les mardis et vendredis à 20 h.

Au programme :

>> Vendredi 5 mai 2023 : « Hokusai »

Drame, Biopic, Historique de Hajime Hashimoto – Japon

avec Yûya Yagira, Hiroshi Abe, Munetaka Aoki

Durée : 1 h 30 – Version originale sous titrée en français.

Japon, XVIIIème siècle. Alors que le pouvoir impérial impose sa censure sur les artistes, le jeune Shunrô, apprenti peintre, est exclu de son école à cause de son tempérament impétueux et du style peu conventionnel de ses estampes. Personne n’imagine alors qu’il deviendra Hokusai, célèbre auteur de la Grande vague de Kanagawa.

Tarif unique pour toutes les séances : 6 €.

The cinema Le Palais welcomes you in the city center of Lourdes, in front of the market hall, in a room with a capacity of 450 seats. In partnership with Le Parvis, Tarbes Pyrenees national stage, the Art & Essai cinema is honored.

Thus, the « culture and society » program offers the possibility of discovering cinematographies from all over the world.

Two weekly screenings are proposed: Tuesdays and Fridays at 8 pm.

On the program:

>> Friday, May 5, 2023: « Hokusai. »

Drama, Biopic, Historical by Hajime Hashimoto – Japan

with Yûya Yagira, Hiroshi Abe, Munetaka Aoki

Running time: 1 h 30 – Original version with French subtitles.

Japan, 18th century. While the imperial power imposes its censorship on the artists, the young Shunrô, apprentice painter, is excluded from his school because of his impetuous temperament and the unconventional style of his prints. No one imagines that he will become Hokusai, famous author of the Great Wave of Kanagawa.

Single price for all sessions : 6 ?

El cine Le Palais le da la bienvenida en el centro de Lourdes, frente al mercado cubierto, en una sala de 450 plazas. En colaboración con Le Parvis, el escenario nacional de los Pirineos de Tarbes, el cine Art & Essai ocupa un lugar privilegiado.

El programa « cultura y sociedad » ofrece la posibilidad de descubrir películas de todo el mundo.

Se ofrecen dos proyecciones semanales: martes y viernes a las 20.00 horas.

En el programa:

>> Viernes 5 de mayo de 2023: « Hokusai »

Drama, Biopic, Histórico de Hajime Hashimoto – Japón

con Yûya Yagira, Hiroshi Abe, Munetaka Aoki

Duración: 1 h 30 – Versión original con subtítulos en francés.

Japón, siglo XVIII. Mientras el poder imperial impone su censura a los artistas, el joven Shunrô, aprendiz de pintor, es excluido de su escuela a causa de su temperamento impetuoso y del estilo poco convencional de sus grabados. Nadie imagina que se convertirá en Hokusai, el famoso autor de la Gran Ola de Kanagawa.

Precio único para todas las sesiones: 6 ?

Das Kino Le Palais empfängt Sie im Stadtzentrum von Lourdes, gegenüber den Markthallen, in einem Saal mit 450 Plätzen. In Partnerschaft mit Le Parvis, scène nationale Tarbes Pyrénées, steht hier das Arthouse-Kino im Vordergrund.

So bietet das Programm « Kultur und Gesellschaft » die Möglichkeit, die Filmkunst der ganzen Welt zu entdecken.

Es werden zwei Vorstellungen pro Woche angeboten: dienstags und freitags um 20 Uhr.

Auf dem Programm stehen:

>> Freitag, 5. Mai 2023: « Hokusai »

Drama, Biopic, Historisch von Hajime Hashimoto – Japan

mit Yûya Yagira, Hiroshi Abe, Munetaka Aoki

Dauer: 1 Std. 30 Min. – Originalfassung mit deutschen Untertiteln.

Japan, 18. Jahrhundert. Während die kaiserliche Macht eine Zensur über Künstler verhängt, wird der junge Shunrô, ein Malerlehrling, wegen seines ungestümen Temperaments und des unkonventionellen Stils seiner Drucke von seiner Schule ausgeschlossen. Niemand ahnt zu diesem Zeitpunkt, dass er einmal Hokusai werden wird, der berühmte Maler der Großen Welle von Kanagawa.

Einheitspreis für alle Vorführungen: 6 ?

