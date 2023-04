Ciné conte « A vol d’oiseaux » Au cinéma Le Palais, 5 mai 2023, Lourdes.

Le cinéma Le Palais vous accueille ce vendredi 5 mai 2023 pour une séance spéciale ciné conte !

>> Vendredi 5 mai 2023 à 10h30 : « A vol d’oiseaux »

Ciné-conte à partir de 6 ans.

À Vol d’oiseaux rassemble trois courts métrages d’animation délicats, sensibles. Un pur moment de bonheur, aérien, à la fin duquel on se sent pousser des ailes ! Un programme comme une parenthèse de douceur, où les adultes retrouvent leur âme d’enfant, les plus jeunes grandissent dans l’espoir d’une vie bienveillante, où chacun est incité à sortir de sa coquille pour voler de ses propres ailes.

Au programme :

– « Le Tout petit voyage » de Emily Worms

Jean est témoin d’une chose extraordinaire : Titi, sa perruche, peut ouvrir la porte de sa cage ! Pourtant l’oiseau ne part pas. En essayant de comprendre pourquoi, Jean se retrouve embarqué dans un monde magique. Titi va pouvoir montrer ses failles et peurs, et Jean l’aidera à les surmonter. En traversant d’étonnants paysages, ils enrichiront leur amitié et apprendront que dire au revoir, ce n’est pas dire adieu.

– « L’Air de rien »de Gabriel Hénot Lefèvre

Dans un sanatorium en bord de mer, un vieil homme voit sa vie bousculée par l’arrivée d’une mouette qu’il va doucement apprivoiser. Le jour où celle-ci est blessée, l’homme va prendre soin d’elle et retrouver, pour un instant, son âme d’enfant.

– « Drôles d’oiseaux » de Charlie Belin

Ellie entre en sixième à Saumur. Timide et passionnée par la nature, elle passe son temps plongée dans des livres, en particulier d’ornithologie. Elle intrigue Anna, la documentaliste du collège, une femme mystérieuse avec qui elle tisse une relation pleine de malice. Le jour où Ellie doit absolument lui rendre un livre, la porte du CDI est fermée. Elle décide alors de le ramener directement chez Anna qui vit sur une île sur la Loire, à quelques kilomètres du collège. Une île pleine d’oiseaux….

2023-05-05 à 10:30:00 ; fin : 2023-05-05 . .

Au cinéma Le Palais LOURDES

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie



The cinema Le Palais welcomes you this Friday, May 5, 2023 for a special storytelling session!

>> Friday, May 5, 2023 at 10:30 am : « A vol d’oiseaux » (As the birds fly)

Ciné-conte from 6 years old.

À Vol d?oiseaux gathers three delicate and sensitive animated shorts. A pure moment of happiness, aerial, at the end of which we feel like growing wings! A program like a gentle parenthesis, where adults find their childlike soul, the youngest grow up in the hope of a benevolent life, where everyone is encouraged to come out of his shell to fly with his own wings.

On the program :

– « Le Tout petit voyage » by Emily Worms

Jean witnesses an extraordinary thing: Titi, his parakeet, can open the door of his cage! But the bird doesn’t leave. While trying to understand why, Jean finds himself in a magical world. Titi will show his flaws and fears, and Jean will help him to overcome them. While crossing amazing landscapes, they will enrich their friendship and learn that saying goodbye is not the same as saying farewell.

– « L’Air de rien » by Gabriel Hénot Lefèvre

In a sanatorium by the sea, an old man sees his life turned upside down by the arrival of a seagull that he will slowly tame. The day the seagull is wounded, the man will take care of it and find, for a moment, his childlike soul.

– « Funny birds » by Charlie Belin

Ellie enters the sixth grade in Saumur. Shy and passionate about nature, she spends her time immersed in books, especially ornithology. She intrigues Anna, the school librarian, a mysterious woman with whom she develops a relationship full of mischief. The day Ellie has to return a book to her, the library door is closed. She decides to take it directly to Anna, who lives on an island in the Loire, a few miles from the school. An island full of birds?

El cine Le Palais le da la bienvenida este viernes 5 de mayo de 2023 a una sesión especial de cine cuentacuentos

>> Viernes 5 de mayo de 2023 a las 10:30 h: « A vol d’oiseaux » (Al vuelo de los pájaros)

Una película de cuentos a partir de 6 años.

À Vol d’oiseaux reúne tres cortos de animación delicados y sensibles. Un puro momento de felicidad, aéreo, ¡al final del cual uno siente que le crecen alas! Un programa como un suave interludio, donde los adultos redescubren su alma de niños, los más pequeños crecen con la esperanza de una vida benévola, donde se anima a todos a salir de su caparazón y volar con sus propias alas.

En el programa:

– « El pequeño viaje » de Emily Worms

Jean es testigo de algo extraordinario: ¡Titi, su periquito, puede abrir la puerta de su jaula! Pero el pájaro no quiere salir. Mientras intenta comprender por qué, Jean se encuentra en un mundo mágico. Titi mostrará sus defectos y miedos, y Jean le ayudará a superarlos. Mientras viajan por paisajes asombrosos, enriquecerán su amistad y aprenderán que decir adiós no es lo mismo que despedirse.

– « L’Air de rien » de Gabriel Hénot Lefèvre

En un sanatorio junto al mar, la vida de un anciano da un vuelco con la llegada de una gaviota a la que poco a poco va domesticando. El día en que la gaviota resulta herida, el hombre se ocupa de ella y, por un momento, recupera su alma infantil.

– « Drôles d’oiseaux » de Charlie Belin

Ellie entra en sexto curso en Saumur. Tímida y apasionada de la naturaleza, pasa el tiempo inmersa en los libros, especialmente de ornitología. Le intriga Anna, la bibliotecaria del colegio, una misteriosa mujer con la que entabla una traviesa relación. El día que Ellie tiene que devolverle un libro, la puerta de la biblioteca está cerrada. Decide llevárselo directamente a Anna, que vive en una isla del Loira, a pocos kilómetros de la escuela. ¿Una isla llena de pájaros?

Das Kino Le Palais empfängt Sie am Freitag, den 5. Mai 2023, zu einer Sondervorstellung des Märchenkinos!

>> Freitag, 5. Mai 2023 um 10:30 Uhr: « A vol d’oiseaux »

Film-Märchen für Kinder ab 6 Jahren.

À Vol d’oiseaux vereint drei kurze, zarte und sensible Animationsfilme. Ein reiner, luftiger Moment des Glücks, an dessen Ende man sich fühlt, als würden einem Flügel wachsen! Ein Programm wie eine sanfte Klammer, in der die Erwachsenen ihre Kinderseele wiederfinden, die Jüngsten in der Hoffnung auf ein wohlwollendes Leben aufwachsen und jeder dazu ermutigt wird, aus seinem Schneckenhaus auszubrechen, um mit seinen eigenen Flügeln zu fliegen.

Auf dem Programm stehen :

– « Die ganz kleine Reise » von Emily Worms

Jean wird Zeuge einer außergewöhnlichen Sache: Titi, ihr Wellensittich, kann die Tür ihres Käfigs öffnen! Doch der Vogel fliegt nicht weg. Als Jean versucht, den Grund dafür herauszufinden, gerät er in eine magische Welt. Titi kann ihre Fehler und Ängste zeigen, und Jean wird ihr helfen, sie zu überwinden. Auf ihrer Reise durch erstaunliche Landschaften werden sie ihre Freundschaft vertiefen und lernen, dass Abschied nehmen nicht gleich Abschied nehmen ist.

– « L’Air de rien » von Gabriel Hénot Lefèvre

In einem Sanatorium am Meer wird das Leben eines alten Mannes durch die Ankunft einer Möwe erschüttert, die er langsam zähmt. Als die Möwe eines Tages verletzt wird, kümmert sich der Mann um sie und findet für einen Moment seine kindliche Seele wieder.

– « Lustige Vögel » von Charlie Belin

Ellie kommt in die sechste Klasse in Saumur. Schüchtern und naturbegeistert verbringt sie ihre Zeit in Büchern, vor allem über Ornithologie. Sie fasziniert Anna, die Dokumentarin der Schule, eine mysteriöse Frau, zu der sie eine schelmische Beziehung aufbaut. An dem Tag, an dem Ellie ihr ein Buch zurückgeben muss, ist die Tür des CDI geschlossen. Sie beschließt, das Buch direkt zu Anna zu bringen, die auf einer Insel in der Loire, nur wenige Kilometer von der Schule entfernt, lebt. Eine Insel voller Vögel?

