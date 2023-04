Théâtre « Les diablogues » Avenue Maréchal Foch, 4 mai 2023, Lourdes.

Découvrez la pièce « Les diablogues » de Roland Dubillard ce jeudi 4 mai 2023 à 20h30 au Palais des Congrès de Lourdes !

Par la compagnie Théâtre du matin. Mise en scène de Mercedes Tormo.

Sans identité aucune, deux personnages « Un » et « Deux » se confrontent dans une complicité râleuse, rouspéteuse. Sortes de pantins humanoïdes toujours anonymes, ils peuvent se remplir de toutes les personnalités, de tous les traits de caractères. Leur conversation dérape rapidement et génère des situations comiques…

L’Homme est au centre de cette mosaïque de textes. Mis à mal, il est fantoche, aux prises avec ses manies, ses contradictions, toutes choses qui le rendent ridicule et sujet au rire. Ce rire provoqué par l’absurde est toujours un appel à la réflexion et à un retour du spectateur sur sa propre humanité.

Durée : 1h30

Tarifs :

– normal : 12 €

– sénior à partir de 65 ans* : 9€

– réduit** : 6 €

– gratuit pour les moins de 12 ans et les personnes titulaires de la carte mobilité inclusion et son accompagnateur.

– tarif groupe (comité d’entreprise* et à partir de 12 personnes) : 8€

Abonnements 3, 5 ou 10 spectacles.

(Les 5 spectacles organisés en partenariat avec le Parvis ne peuvent être inclus dans les abonnements. Vendus uniquement à l’unité par le Parvis).

* sur présentation d’un justificatif

** tarif réduit sur présentation d’un justificatif : personne bénéficiant des minimas sociaux et demandeurs d’emploi, les jeunes de 12 à 18 ans, les étudiants et apprentis.

Informations complémentaires aux coordonnées ci-dessous.

Billetterie via le lien ci-dessous..

2023-05-04 à 20:30:00 ; fin : 2023-05-04 . .

Avenue Maréchal Foch LOURDES

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie



Discover the play « Les diablogues » by Roland Dubillard this Thursday, May 4, 2023 at 8:30 pm at the Palais des Congrès in Lourdes!

By the company Théâtre du matin. Directed by Mercedes Tormo.

Without any identity, two characters « One » and « Two » confront each other in a grumbling, curmudgeonly complicity. Sort of humanoid puppets always anonymous, they can be filled with all personalities, all traits of character. Their conversation quickly gets out of hand and generates comical situations..

Man is at the center of this mosaic of texts. Put to the test, he is a puppet, struggling with his quirks, his contradictions, all things that make him ridiculous and subject to laughter. This laughter provoked by the absurd is always a call to reflection and a return of the spectator on his own humanity

Duration : 1h30

Price :

– normal : 12 € (€)

– senior citizen from 65 years old* : 9 € (for seniors)

– reduced**: 6 €

– free for children under 12 years old and people holding the mobility inclusion card and their companion.

– group rate (works council* and from 12 people) : 8€

Subscriptions for 3, 5 or 10 shows.

(The 5 shows organized in partnership with Le Parvis cannot be included in the subscriptions. Only sold individually by Le Parvis).

* on presentation of a receipt

** Reduced rate upon presentation of proof of entitlement: people receiving minimum social benefits and job seekers, young people aged 12 to 18, students and apprentices.

For more information, please contact us at the address below.

Ticketing via the link below.

Descubra la obra « Les diablogues » de Roland Dubillard este jueves 4 de mayo de 2023 a las 20:30 horas en el Palacio de Congresos de Lourdes

Por la compañía Théâtre du matin. Dirigida por Mercedes Tormo.

Sin identidad alguna, dos personajes, « Uno » y « Dos », se enfrentan en una complicidad gruñona y malhumorada. Una especie de marionetas humanoides siempre anónimas, que pueden tener todo tipo de personalidades, todo tipo de rasgos de carácter. Su conversación se va rápidamente de las manos y genera situaciones cómicas..

El hombre está en el centro de este mosaico de textos. Es una marioneta, que lucha con sus rarezas, sus contradicciones, todo lo cual lo hace ridículo y propenso a la risa. Esta risa provocada por el absurdo es siempre una llamada a la reflexión y a que el espectador vuelva a mirar su propia humanidad

Duración: 1h30

Precio :

– normal: 12 ?

– personas mayores de 65 años* : 9?

– reducido** : 6 ?

– gratis para los menores de 12 años y las personas con tarjeta de movilidad y su acompañante.

– tarifa de grupo (comité de empresa* y a partir de 12 personas): 8?

Abonos de 3, 5 o 10 espectáculos.

(Los 5 espectáculos organizados en colaboración con Le Parvis no pueden incluirse en los abonos. Sólo se vende individualmente en Le Parvis).

* previa presentación de la prueba del derecho

** Tarifa reducida previa presentación de un justificante: personas que reciben prestaciones sociales mínimas y demandantes de empleo, jóvenes de 12 a 18 años, estudiantes y aprendices.

Para más información, póngase en contacto con nosotros en la dirección que figura a continuación.

La venta de entradas se realiza a través del siguiente enlace.

Entdecken Sie das Stück « Les diablogues » von Roland Dubillard am Donnerstag, den 4. Mai 2023 um 20:30 Uhr im Palais des Congrès in Lourdes!

Von der Theatergruppe « Théâtre du matin ». Regie: Mercedes Tormo.

Ohne jegliche Identität stehen sich zwei Figuren « Eins » und « Zwei » in einer griesgrämigen, schimpfenden Komplizenschaft gegenüber. Als humanoide Puppen, die immer anonym bleiben, können sie sich mit allen Persönlichkeiten und Charakterzügen füllen. Ihre Gespräche laufen schnell aus dem Ruder und führen zu komischen Situationen..

Der Mensch steht im Mittelpunkt dieses Textmosaiks. Er ist ein Phantast, der mit seinen Eigenheiten und Widersprüchen zu kämpfen hat, die ihn lächerlich und zum Lachen bringen. Dieses durch das Absurde hervorgerufene Lachen ist immer ein Aufruf zur Reflexion und zur Rückbesinnung des Zuschauers auf seine eigene Menschlichkeit

Dauer: 1,5 Stunden

Preise:

– normal: 12 €

– senioren ab 65 Jahren*: 9 €

– ermäßigt**: 6 €

– kostenlos für Personen unter 12 Jahren und Personen mit einer Mobilitätskarte (carte mobilité inclusion) und ihre Begleitperson.

– gruppentarif (Betriebsrat* und ab 12 Personen): 8 €

Abonnements für 3, 5 oder 10 Aufführungen.

(Die 5 Vorstellungen, die in Partnerschaft mit Le Parvis organisiert werden, können nicht in den Abonnements enthalten sein. Werden vom Parvis nur einzeln verkauft).

* auf Vorlage eines Belegs

** Ermäßigter Tarif gegen Vorlage eines Nachweises: Sozialhilfeempfänger und Arbeitssuchende, Jugendliche von 12 bis 18 Jahren, Studenten und Auszubildende.

Weitere Informationen unter den unten angegebenen Kontaktdaten.

Tickets über den untenstehenden Link.

