Excursion du mercredi « Histoire d’apparitions : de Garaison à Lourdes » Au départ de Lourdes : Gare sncf ou avenue du Paradis, 3 mai 2023, Lourdes.

Tous les mercredis de mai à octobre 2023, remontez le temps jusqu’au XVIème siècle pour découvrir l’origine du Sanctuaire Marial de Notre-Dame de Garaison qui fut le lieu de pèlerinage le plus fréquenté du sud de la France jusqu’aux apparitions de Lourdes.

Un troupeau de moutons, une source, une bergère, une apparition mariale, une chapelle à bâtir… Nous sommes à Garaison au XVIème. Trois siècles plus tard, Lourdes vivra le même émerveillement : partez à la découverte du Sanctuaire de Notre-Dame de Garaison tous les mercredis à partir de mai jusqu’en octobre 2023.

Au programme :

> 13h15 : Départ de Lourdes : 2 points de départs possibles : gare sncf (arrêt de bus) ou avenue du Paradis (face hôtel Espagne).

> 14h30 : accueil et visite du Sanctuaire Notre-Dame de Garaison par Père Garçon recteur du site. Il vous accompagnera pour une visite guidée enthousiasmante et érudite.

> 17h30 : accueil et dégustation à la biscuiterie Védère

> 18h30/ 19h – Retour à Lourdes

Durée : 1/2 journée – 5h

Départ : 13h15 / Retour : 19h

Tarifs :

– adulte 25€

– enfant (5 à 12 ans) : 19€

– famille : 69€

Billetterie en vente prochainement à l’Office du Tourisme et en ligne ci-dessous.

ACCÈS : Merci de vous présenter 15 minutes avant sur l’un des 3 points de départ : gare sncf (arrêt de bus) ou avenue du Paradis (face hôtel Espagne)..

2023-05-03 à 13:15:00 ; fin : 2023-10-25 19:00:00. .

Au départ de Lourdes : Gare sncf ou avenue du Paradis LOURDES

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie



Every Wednesday from May to October 2023, go back in time to the 16th century to discover the origin of the Marian Sanctuary of Our Lady of Garaison which was the most frequented pilgrimage site in the south of France until the apparitions of Lourdes.

A flock of sheep, a spring, a shepherdess, a Marian apparition, a chapel to build? We are in Garaison in the 16th century. Three centuries later, Lourdes will experience the same wonder: discover the Sanctuary of Our Lady of Garaison every Wednesday from May to October 2023.

On the program:

> 1:15 pm: Departure from Lourdes: 2 possible departure points: sncf station (bus stop) or avenue du Paradis (opposite hotel Espagne).

> 2:30 pm: welcome and visit of the Sanctuary of Our Lady of Garaison by Father Garçon, rector of the site. He will accompany you for an exciting and erudite guided tour.

> 5:30 pm: welcome and tasting at the Védère cookie factory

> 18h30/ 19h – Return to Lourdes

Duration : 1/2 day – 5h

Departure : 1.15 pm / Return : 7 pm

Rates :

– adult 25?

– child (5 to 12 years old) : 19?

– family : 69?

Tickets on sale soon at the Tourist Office and online below.

ACCESS: Please arrive 15 minutes before the tour starts at one of the 3 departure points: sncf station (bus stop) or avenue du Paradis (opposite Hotel Espagne).

Todos los miércoles de mayo a octubre de 2023, retroceda en el tiempo hasta el siglo XVI para descubrir los orígenes del santuario mariano de Nuestra Señora de Garaison, que fue el lugar de peregrinación más popular del sur de Francia hasta las apariciones de Lourdes.

Un rebaño de ovejas, una fuente, una pastora, una aparición mariana, una capilla que construir.. Estamos en la Garaison del siglo XVI. Tres siglos más tarde, Lourdes vivirá la misma maravilla: descubra el Santuario de Nuestra Señora de Garaison todos los miércoles de mayo a octubre de 2023.

En el programa:

> 13.15 h: Salida de Lourdes: 2 puntos de partida posibles: estación sncf (parada de autobús) o avenue du Paradis (frente al Hotel Espagne).

> 14.30 h: acogida y visita del Santuario de Nuestra Señora de la Garaison por el Padre Garçon, rector del lugar. Le acompañará en una apasionante y erudita visita guiada.

> 17.30 h: acogida y degustación en la fábrica de galletas Védère

> 18.30 h / 19.00 h – Regreso a Lourdes

Duración : 1/2 día – 5h

Salida : 13h15 / Regreso : 19h

Tarifa :

– adulto 25?

– niño (de 5 a 12 años) : 19?

– familia : 69?

Entradas a la venta próximamente en la Oficina de Turismo y en línea más abajo.

ACCESO: Preséntese con 15 minutos de antelación en uno de los 3 puntos de salida: estación sncf (parada de autobús) o avenue du Paradis (frente al Hotel Espagne).

Gehen Sie von Mai bis Oktober 2023 jeden Mittwoch in der Zeit zurück bis ins 16. Jahrhundert und entdecken Sie den Ursprung des Marienheiligtums Notre-Dame de Garaison, das bis zu den Erscheinungen von Lourdes der meistbesuchte Wallfahrtsort in Südfrankreich war.

Eine Schafherde, eine Quelle, eine Hirtin, eine Marienerscheinung, eine Kapelle, die gebaut werden soll? Wir befinden uns im 16. Jahrhundert in Garaison. Drei Jahrhunderte später wird Lourdes das gleiche Staunen erleben: Entdecken Sie jeden Mittwoch von Mai bis Oktober 2023 das Heiligtum von Notre-Dame de Garaison.

Auf dem Programm stehen:

> 13.15 Uhr: Abfahrt in Lourdes: 2 mögliche Abfahrtspunkte: Gare sncf (Bushaltestelle) oder Avenue du Paradis (gegenüber Hotel Espagne).

> 14.30 Uhr: Empfang und Besuch des Heiligtums Notre-Dame de Garaison durch Pater Garçon, den Rektor der Stätte. Er wird Sie auf einer begeisternden und gelehrten Führung begleiten.

> 17:30 Uhr: Empfang und Verkostung in der Biskuitfabrik Védère

> 18.30/ 19.00 Uhr – Rückkehr nach Lourdes

Dauer: 1/2 Tag – 5 Std

Abfahrt: 13.15 Uhr / Rückkehr: 19 Uhr

Preise:

– erwachsener 25?

– kind (5 bis 12 Jahre) : 19?

– familie: 69?

Eintrittskarten sind in Kürze im Fremdenverkehrsamt erhältlich und können unten online bestellt werden.

ANREISE: Bitte finden Sie sich 15 Minuten vor dem Start an einem der drei Startpunkte ein: Gare sncf (Bushaltestelle) oder Avenue du Paradis (gegenüber dem Hotel Espagne).

