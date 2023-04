Les rendez-vous ciné « Art & Essai » Au cinéma Le Palais, 2 mai 2023, Lourdes.

Le cinéma Le Palais vous accueille au centre-ville de Lourdes, en face des halles, dans une salle à la capacité de 450 places. En partenariat avec Le Parvis, scène nationale Tarbes Pyrénées, le cinéma Art & essai est à l’honneur.

Ainsi, la programmation « culture et société » offre la possibilité de découvrir les cinématographies du monde entier.

Deux séances hebdomadaires sont proposées : les mardis et vendredis à 20 h.

Au programme :

>> Mardi 2 mai 2023 : « Alma Viva »

Drame de Cristèle Alves Meira – Portugal

avec Lua Michel, Ana Padrão, Jacqueline Corado

Durée : 1 h 28 – Version originale sous-titrée en français

Comme chaque été, la petite Salomé retrouve le village familial, niché au creux des montagnes portugaises, le temps des vacances. Tandis que celles-ci commencent dans l’insouciance, sa grand-mère adorée meurt subitement. Alors que les adultes se déchirent au sujet des obsèques, Salomé est hantée par l’esprit de celle que l’on considérait comme une sorcière.

Tarif unique pour toutes les séances : 6 €.

2023-05-02 à 20:00:00 ; fin : 2023-05-02 . .

Au cinéma Le Palais LOURDES

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie



The cinema Le Palais welcomes you in the city center of Lourdes, in front of the market hall, in a room with a capacity of 450 seats. In partnership with Le Parvis, Tarbes Pyrenees national stage, the Art & Essai cinema is honored.

Thus, the « culture and society » program offers the possibility of discovering cinematographies from all over the world.

Two weekly screenings are proposed: Tuesdays and Fridays at 8 pm.

On the program:

>> Tuesday, May 2, 2023: « Alma Viva »

Drama by Cristèle Alves Meira – Portugal

with Lua Michel, Ana Padrão, Jacqueline Corado

Running time: 1 h 28 – Original version with French subtitles

Like every summer, little Salome returns to her family’s village, nestled in the Portuguese mountains, for the vacations. As the holidays begin in a carefree atmosphere, her beloved grandmother suddenly dies. While the adults are tearing each other apart over the funeral, Salomé is haunted by the spirit of the one who was considered a witch.

Single price for all sessions : 6 ?

El cine Le Palais le da la bienvenida en el centro de Lourdes, frente al mercado cubierto, en una sala de 450 plazas. En colaboración con Le Parvis, el escenario nacional de los Pirineos de Tarbes, el cine Art & Essai ocupa un lugar privilegiado.

El programa « cultura y sociedad » ofrece la posibilidad de descubrir películas de todo el mundo.

Se ofrecen dos proyecciones semanales: martes y viernes a las 20.00 horas.

En el programa:

>> Martes 2 de mayo de 2023: « Alma Viva »

Drama de Cristèle Alves Meira – Portugal

con Lua Michel, Ana Padrão, Jacqueline Corado

Duración: 1 h 28 – Versión original con subtítulos en francés

Como cada verano, la pequeña Salomé regresa al pueblo de su familia, enclavado en las montañas portuguesas, para pasar las vacaciones. Cuando las vacaciones comienzan en un ambiente despreocupado, su querida abuela muere repentinamente. Mientras los adultos discuten sobre el funeral, Salomé es perseguida por el espíritu de la mujer que fue considerada bruja.

Precio único para todas las sesiones: 6

Das Kino Le Palais empfängt Sie im Stadtzentrum von Lourdes, gegenüber den Markthallen, in einem Saal mit 450 Plätzen. In Partnerschaft mit Le Parvis, scène nationale Tarbes Pyrénées, steht hier das Arthouse-Kino im Vordergrund.

So bietet das Programm « Kultur und Gesellschaft » die Möglichkeit, die Filmkunst der ganzen Welt zu entdecken.

Es werden zwei Vorstellungen pro Woche angeboten: dienstags und freitags um 20 Uhr.

Auf dem Programm stehen:

>> Dienstag, 2. Mai 2023: « Alma Viva »

Drama von Cristèle Alves Meira – Portugal

mit Lua Michel, Ana Padrão, Jacqueline Corado

Dauer: 1 Std. 28 Min. – Originalfassung mit französischen Untertiteln

Wie jeden Sommer kehrt die kleine Salomé für die Dauer der Ferien in ihr Familiendorf zurück, das in den portugiesischen Bergen liegt. Während die Ferien unbeschwert beginnen, stirbt ihre geliebte Großmutter plötzlich. Während die Erwachsenen sich über die Beerdigung streiten, wird Salome vom Geist ihrer Großmutter heimgesucht, die als Hexe galt.

Einheitspreis für alle Vorstellungen: 6 ?

Mise à jour le 2023-03-28 par OT de Lourdes|CDT65