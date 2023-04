« Rue Barrée : travail, famille, saucisses » Jardin des Tilleuls – place du Champ Commun – parking de la Mairie – place Capdevielle, 1 mai 2023, Lourdes.

L’association « Rue Barrée » est de retour à Lourdes le lundi 1er mai 2023 !

Au programme, 4 spectacles de rue sur le thème « travail, famille, saucisses » :

– au jardin des Tilleuls,

– sur la place du Champ Commun,

– sur le parking de la Mairie

– sur la place Capdevielle

De 12h30 à 18h !

Clôture de la journée à 18h avec un apéro-concert.

Accès libre et gratuit..

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie



The association « Rue Barrée » is back in Lourdes on Monday, May 1, 2023!

On the program, 4 street shows on the theme « work, family, sausages »:

– in the garden of the Tilleuls,

– on the Champ Commun square,

– on the parking lot of the Town Hall

– on the place Capdevielle

From 12h30 to 18h !

Closing of the day at 6pm with an aperitif-concert.

Free access.

¡La asociación « Rue Barrée » vuelve a Lourdes el lunes 1 de mayo de 2023!

En el programa, 4 espectáculos de calle sobre el tema « trabajo, familia, salchichas »:

– en el Jardin des Tilleuls

– en la plaza Champ Commun,

– en el aparcamiento del Ayuntamiento

– en la plaza Capdevielle

De 12.30 h a 18 h

Clausura de la jornada a las 18 h con un aperitivo-concierto.

Acceso gratuito.

Der Verein « Rue Barrée » ist am Montag, den 1. Mai 2023, wieder in Lourdes!

Auf dem Programm stehen vier Straßentheaterstücke zum Thema « Arbeit, Familie, Würstchen » :

– im Jardin des Tilleuls (Lindengarten),

– auf dem Place du Champ Commun,

– auf dem Parkplatz des Rathauses

– auf dem Capdevielle-Platz

Von 12.30 bis 18 Uhr!

Abschluss des Tages um 18 Uhr mit einem Aperitif-Konzert.

Freier Zugang und kostenloser Eintritt.

