Ciné-Vacances Au cinéma Le Palais, 25 avril 2023, Lourdes.

Le cinéma Le Palais vous accueille ce mardi 25 avril 2023 pour une séance spéciale « ciné-vacances » !

>> Mardi 25 avril 2023 à 14h30 : « Titina »

Animation, Aventure, Famille De Kajsa Næss

Durée : 1 h 30

A partir de 6 ans.

Umberto Nobile, ingénieur aéronautique italien et concepteur de dirigeables, mène une vie tranquille avec sa chienne bien-aimée Titina, qui l’a charmé au point qu’il l’a recueillie alors qu’elle vivait à la dure dans les rues de Rome. Un jour, le célébrissime explorateur norvégien Roald Amundsen le contacte et lui commande un dirigeable pour aller conquérir le pôle Nord. Nobile saisit l’occasion d’entrer dans l’histoire. Il emmène Titina avec lui, et l’improbable trio part en expédition vers le dernier endroit à découvrir sur la Terre. Leur quête est couronnée de succès mais, par la suite, les deux hommes commencent à se disputer la gloire… À travers les yeux de Titina, la star à quatre pattes, (re)découvrez une histoire véridique de triomphe et de défaite..

2023-04-25 à 14:30:00 ; fin : 2023-04-25 . .

Au cinéma Le Palais LOURDES

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie



The cinema Le Palais welcomes you this tuesday April 25th 2023 for a special « ciné-vacances » screening!

>> Tuesday April 25, 2023 at 2:30 pm : « Titina

Animation, Adventure, Family By Kajsa Næss

Running time : 1 h 30

From 6 years old.

Umberto Nobile, an Italian aeronautical engineer and airship designer, leads a quiet life with his beloved dog Titina, who charmed him to the point that he took her in when she was living rough on the streets of Rome. One day, the famous Norwegian explorer Roald Amundsen contacts him and orders an airship to conquer the North Pole. Nobile seized the opportunity to make history. He takes Titina with him, and the unlikely trio sets off on an expedition to the last place on Earth to be discovered. Their quest is successful, but afterwards, the two men start to fight over the glory… Through the eyes of Titina, the four-legged star, (re)discover a true story of triumph and defeat.

El cine Le Palais le da la bienvenida este martes 25 de abril de 2023 para una proyección especial de « ciné-vacances »

>> Martes 25 de abril de 2023 a las 14.30 h: « Titina

Animación, Aventura, Familia Por Kajsa Næss

Duración: 1 hora 30 minutos

A partir de 6 años

Umberto Nobile, ingeniero aeronáutico italiano y diseñador de dirigibles, lleva una vida tranquila con su querida perra Titina, que le encantó hasta el punto de acogerla cuando malvivía en las calles de Roma. Un día, el famoso explorador noruego Roald Amundsen se pone en contacto con él y le encarga un dirigible para conquistar el Polo Norte. Nobile aprovecha la oportunidad para hacer historia. Se lleva a Titina con él y el insólito trío emprende una expedición al último lugar de la Tierra por descubrir. Su búsqueda tiene éxito, pero después los dos hombres empiezan a pelearse por la gloria… A través de los ojos de Titina, la estrella cuadrúpeda, (re)descubra una verdadera historia de triunfo y derrota.

Das Kino Le Palais empfängt Sie am Dienstag, den 25. April 2023, zu einer Sondervorstellung « Filmferien »!

>> Dienstag, 25. April 2023 um 14:30 Uhr: « Titina »

Animation, Abenteuer, Familie Von Kajsa Næss

Dauer: 1 Std. 30 Min

Ab 6 Jahren.

Umberto Nobile, ein italienischer Luftfahrtingenieur und Konstrukteur von Luftschiffen, führt ein ruhiges Leben mit seiner geliebten Hündin Titina, die ihn so sehr verzaubert hat, dass er sie aufnimmt, während sie in den Straßen Roms ein hartes Leben führt. Eines Tages kontaktierte ihn der berühmte norwegische Forscher Roald Amundsen und bestellte bei ihm ein Luftschiff, um den Nordpol zu erobern. Nobile ergreift die Gelegenheit, Geschichte zu schreiben. Er nimmt Titina mit und das unwahrscheinliche Trio begibt sich auf eine Expedition zum letzten noch zu entdeckenden Ort auf der Erde. Ihre Suche ist erfolgreich, doch später beginnen die beiden Männer, sich um den Ruhm zu streiten… Entdecken Sie durch die Augen des vierbeinigen Stars Titina (wieder) eine wahre Geschichte über Triumph und Niederlage.

