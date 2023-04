Match du FCL XI contre Blagnac 53 Chemin Lannedarre, 22 avril 2023, Lourdes.

Deuxième match à domicile ce mois d’avril pour le FCL XI : ils affrontent l’équipe de Blagnac le samedi 22 avril 2023 sur le terrain du complexe sportif F. Abadie à Lourdes à partir de 19h !.

2023-04-22 à 19:00:00 ; fin : 2023-04-22 . .

53 Chemin Lannedarre LOURDES

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie



Second home game this April for the FCL XI: they will face the team of Blagnac on Saturday, April 22, 2023 on the field of the sports complex F. Abadie in Lourdes from 7pm!

Segundo partido en casa este mes de abril para el FCL XI: ¡se enfrentará al equipo de Blagnac el sábado 22 de abril de 2023 en el campo del complejo deportivo F. Abadie de Lourdes a partir de las 19:00!

Zweites Heimspiel in diesem April für den FCL XI: Sie treffen am Samstag, den 22. April 2023 auf dem Spielfeld des Sportkomplexes F. Abadie in Lourdes ab 19 Uhr auf die Mannschaft aus Blagnac!

Mise à jour le 2023-01-02 par OT de Lourdes|CDT65