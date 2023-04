L’Ourcq, un canal bicentenaire très animé, 1 mai 2023, .

Du lundi 01 mai 2023 au vendredi 01 septembre 2023 :

Le canal de l’Ourcq a fêté ses 200 ans l’année dernière, en 2022. Découvrez son histoire et les activités à retrouver le long des berges de ce canal bicentenaire !

En 2021, le canal Saint-Denis fêtait les 200 ans de sa mise en service. Et depuis 2022, c’est le canal de l’Ourcq, qui est désormais bicentenaire. La mise en service de ce canal, entre Paris et Mareuil-sur-Ourcq, date de la fin 1822, soit vingt ans après la promulgation du décret du 19 mai 1802, rédigé sous l’impulsion de Napoléon Bonaparte, et stipulant qu’« il sera ouvert un canal de dérivation de la rivière d’Ourcq » et que celle-ci « sera amenée à un bassin près de la Villette ». Ce texte est l’acte de naissance des canaux de Paris, qui seront inaugurés successivement en 1821 (Saint-Denis), 1822 (Ourcq) et 1825 (Saint-Martin).

Les canaux ont été créés au 19ème siècle afin d’assurer l’alimentation en eau potable de la capitale. Ils permettent aujourd’hui encore d’alimenter Paris en eau, bien que non potable et utilisée surtout pour l’arrosage et le nettoyage. Ils permettent d’offrir, grâce au fret fluvial, une alternative au transport routier. Ils sont aujourd’hui des lieux de loisirs, avec des berges très animées et des croisières organisées dans le cadre de L’Eté du Canal.

Vous pouvez retrouver ces nombreuses animations tout l’été avec par exemple une séance découverte du canal en canoë-kayak, les fameuses croisières street art ou encore des ciné-balades le long du canal pour vous promener sur les traces des films qui y ont été tournés.

De juillet à août, de nombreuses balades à pied ou à vélo sont possibles sur le canal de l’Ourcq : venez les découvrir !

Des Croisières Street art et hip hop sur le canal de l’Ourcq,

De la Rando’Kayak sur le canal de l’Ourcq,

Une croisière sur l’histoire et la transformation des berges de l’Ourcq,

Au départ du Bassin de La Villette, la croisière musicale du Macki OFF Festival,

Ou encore une croisière festive jusqu’à Pantin sur Mer pour fêter leur dernière soirée de l’été !

Une Balade à pied- Paris-Pantin, au fil de l’Ourcq avec Sébastien Frasque,

Des visites des deux usines élévatoires comme celles de Trilbardou et Villers-les-Rigault,

Une éco-balade le long du canal sur plusieurs kilomètres pour se sensibiliser à la gestion des déchets

Mais aussi une randonnée autour du canal et au Parc de la Poudrerie à Sevran pour profiter pleinement de la nature.

Canal de l’Ourcq

