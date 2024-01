Loups-garous, chevaliers, sorcières… Au temps du Moyen Âge. Bibliothèque Jeunesse Diderot Paris, samedi 27 janvier 2024.

Le samedi 27 janvier 2024

de 11h00 à 12h00

.Public enfants. A partir de 9 ans. Jusqu’à 12 ans. gratuit

Pour les enfants de 9 à 12 ans. Réservation par mail à compter du 6 janvier 2024

Avec Nelly Labère, partez à la rencontre de Marie de France et redécouvrez le Moyen-Âge!

Un

loup-garou très sympathique… des sœur jumelles qui doivent révéler leur

identité… l’amour impossible de Tristan et Iseut… une montagne incroyable à

escalader… le monde des fées et les chevaliers d’Arthur… un rossignol qui

chante une dernière fois… Tous les ingrédients de l’aventure et de la féérie sont

réunis dans ces Lais

de Marie de

France qui est un personnage qui a vraiment existé : c’est la première femme à

écrire en français (XIIe siècle) !

Nelly Labère est l’auteur du Loup-garou et autres Lais de Marie de France. Elle est spécialiste du Moyen Âge et auteur d’une trentaine de livres sur le sujet.

Elle vous invite à redécouvrir cette période si étonnante dans une rencontre qui mêlera lectures, énigmes et échanges !

Bibliothèque Jeunesse Diderot 42 avenue Daumesnil 75012 Paris

Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-jeunesse-diderot-1727 +33143406994 bibliotheque.diderot@paris.fr

