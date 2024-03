LOUPIOTTE COMEDIE DE LA ROSERAIE Toulouse, samedi 23 mars 2024.

Il était une fois une petite planète féérique enrichie de fleurs et de lumière appelée Terre .Sur elle, on évolue, on respire, on vit. Le chant des oiseaux plane mais Terre est triste. Ses habitants, les êtres humains, ne prennent pas soin d’elle et épuisent ses ressources. Elle perd ses couleurs, ses odeurs et sa luminosité La rivière ne coule plus, les arbres ne brillent plus et les animaux se sont cachés. Accompagnée par sa clarté, une petite elfe apparaît : Qui a éteint la lumière ? . Suivie par ses amies les marionnettes, Loupiotte invite le public à vivre une aventure, mélodieuse et humoristique pour rallumer la lumière sur la terre.

Tarif : 10.00 – 10.00 euros.

Début : 2024-03-23 à 10:30

COMEDIE DE LA ROSERAIE 156 BIS AVENUE DE LAVEUR 31500 Toulouse 31