FEU LOUPIOTE Toulouse, 25 novembre 2023, Toulouse.

FEU Samedi 25 novembre, 20h00 LOUPIOTE

Rassemblant des anciens membres de Heavy Heart, Justine, Brainfreeze et The Attendants, FEU est un jeune groupe de la scène locale.

Punk-rock en français, commencé à deux à Nantes au printemps 2018, continué à cinq quatre ans plus tard, entre Nantes et Paris.

Bandcamp

LOUPIOTE 39 rue Reclusane, 31000 Toulouse Toulouse 31300 Saint-Cyprien Haute-Garonne Occitanie 06 68 85 10 60 https://www.facebook.com/barlaloupiote/?locale=fr_FR [{« link »: « https://feufeufeu.bandcamp.com/album/l-dessous-il-ne-pleut-pas »}] Bar de quartier vendant les meilleures craft beers de la ville. Dalida, schlaguance et post-punk.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T20:00:00+01:00 – 2023-11-25T22:00:00+01:00

2023-11-25T20:00:00+01:00 – 2023-11-25T22:00:00+01:00

punk rock