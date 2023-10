LE BARON DE VINCESE LOUPIOTE Toulouse, 23 novembre 2023, Toulouse.

LE BARON DE VINCESE Jeudi 23 novembre, 20h00 LOUPIOTE

Le Baron de Vincèse ne parle pas, il émet des vibrations atmosphériques proches du cerf en rut dans un mégaphone cosmique. Là, au détour d’une impasse, on peut le voir émettre devant une foule d’adeptes chevelus et hystériques ses créations sonores vrombissantes.

Croyez au Baron de Vincèse, car il existe plus certainement que le monstre qui sort des cabinets quand vous tirez la chasse d’eau.

Facebook

Instagram

Bandcamp

LOUPIOTE 39 rue Reclusane, 31000 Toulouse Toulouse 31300 Saint-Cyprien Haute-Garonne Occitanie 06 68 85 10 60 https://www.facebook.com/barlaloupiote/?locale=fr_FR [{« link »: « https://www.facebook.com/LeBaronDeVincese/?locale=fr_FR »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 100, « description »: « Instagram photos and videos », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Instagram (@le.baron.de.vincese) », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-2.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/301832989_643741143938039_6046003918585317535_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100&_nc_cat=100&ccb=1-7&_nc_sid=8ae9d6&_nc_ohc=KWp5B8iMEE8AX8Zn2yY&_nc_ht=scontent-iad3-2.cdninstagram.com&oh=00_AfCq7U3-93r_lpIkvD5i_gdZaEPp6yUqDWO69CLqGTveVA&oe=650786E1 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/le.baron.de.vincese/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 100}, « link »: « https://www.instagram.com/le.baron.de.vincese/?fbclid=IwAR3lXyjX0pXiEWgaNcZWIwM39rOet0D8sWrSB3s_huemxYXGh25m4Ho3UYE »}, {« link »: « https://lebarondevincese.bandcamp.com/album/les-fleurs-du-gros-son »}] Bar de quartier vendant les meilleures craft beers de la ville. Dalida, schlaguance et post-punk.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-23T20:00:00+01:00 – 2023-11-23T22:00:00+01:00

2023-11-23T20:00:00+01:00 – 2023-11-23T22:00:00+01:00

math rock