HIP HOP NAKUPENDA Loupian, 24 mai 2024, Loupian.

Loupian,Hérault

​Avec humour et légèreté, Yves Mwamba nous fait danser, chanter et nous transporte dans un univers onirique. Des États-Unis à Kisangani et Paris, sous le regard bienveillant d’Anne Nguyen, il nous invite à le suivre dans son incroyable odyssée..

2024-05-24 20:00:00 fin : 2024-05-24 . EUR.

Loupian 34140 Hérault Occitanie



with humor and lightness, Yves Mwamba makes us dance, sing and transport us into a dreamlike universe. From the United States to Kisangani and Paris, under the benevolent eye of Anne Nguyen, he invites us to follow him on his incredible odyssey.

con humor y ligereza, Yves Mwamba nos hace bailar, cantar y transportarnos a un universo onírico. De Estados Unidos a Kisangani y París, bajo la mirada benévola de Anne Nguyen, nos invita a seguirle en su increíble odisea.

â??mit Humor und Leichtigkeit lässt uns Yves Mwamba tanzen, singen und in eine Traumwelt entführen. Von den USA über Kisangani bis nach Paris lädt er uns ein, ihn auf seiner unglaublichen Odyssee zu begleiten, begleitet von Anne Nguyen.

Mise à jour le 2023-07-11 par OT ARCHIPEL DE THAU – SETE